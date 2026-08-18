Energisa abre portas para novos talentos em diferentes áreas de atuação em Rondônia

Por ENERGISA

Publicada em 18/08/2026 às 08h34

Empresa proporciona experiência prática, desenvolvimento profissional e um ambiente pautado pela inclusão e pela diversidade

Celebrado em 18 de agosto, o Dia do Estagiário reforça a importância do estágio como uma das principais portas de entrada para o mercado de trabalho. Na Energisa Rondônia, estudantes têm a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, desenvolver novas competências e conhecer a rotina de uma das maiores empresas do setor elétrico do país.

As oportunidades podem contemplar diferentes áreas da empresa, como Engenharia, Administração, Tecnologia da Informação, Recursos Humanos e setores operacionais. Ao longo da experiência, os estudantes participam das atividades das equipes, acompanham projetos e recebem orientação de profissionais mais experientes.

Além do aprendizado técnico, a Energisa busca oferecer um ambiente acolhedor, inclusivo e diverso, no qual os estagiários possam compartilhar ideias, apresentar novas perspectivas e desenvolver seu potencial.

“Na Energisa, entendemos o estágio como uma oportunidade de aprendizado, crescimento e descoberta de novos talentos. Abrimos portas para estudantes de diferentes cursos e áreas de formação, oferecendo uma experiência que contribui tanto para o desenvolvimento profissional quanto pessoal. Também valorizamos a diversidade e buscamos construir um ambiente em que cada pessoa se sinta respeitada, acolhida e incentivada a desenvolver seu potencial”, destaca Sabrina Amorim, coordenadora de Recursos Humanos da Energisa Rondônia.

Para Fernanda Araújo, estagiária do setor de Recursos Humanos, a experiência tem contribuído diretamente para sua preparação profissional. “A oportunidade de estagiar na Energisa tem sido muito importante para a minha formação, porque consigo aplicar na prática o que aprendo e, ao mesmo tempo, adquirir novos conhecimentos com profissionais experientes. É um ambiente que incentiva o aprendizado e me permite evoluir, assumir responsabilidades e ter mais segurança para construir a minha carreira”, afirma.

Como se candidatar às oportunidades

Os interessados em vagas de estágio e outras oportunidades na Energisa devem acessar a página do Grupo Energisa na plataforma Gupy, pelo endereço grupoenergisa.gupy.io, e selecionar o estado de Rondônia. Em seguida, a plataforma apresentará todas as vagas disponíveis no estado.

Caso não existam vagas de estágio abertas no momento da consulta, o candidato pode cadastrar o currículo no Banco de Talentos da Energisa. Para isso, basta clicar na opção “Participar do Banco de Talentos”, realizar o cadastro e preencher as informações solicitadas.

Manter os dados e o currículo atualizados na plataforma permite que o perfil seja considerado em processos seletivos compatíveis com a formação e os interesses profissionais do candidato.