Decisões na Libertadores e Sul-Americana; hoje tem Corinthians; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 20/08/2026 às 08h30

Decisões na Libertadores e Sul-Americana. No Tabelinha: medalhas no Taekwondo e Judô.

Classificados e os confrontos de volta da Libertadores e Sul-Americana.

Libertadores - Com direito a drama e herói em campo, o Fluminense está nas quartas da Libertadores. Após jogar o segundo tempo com um a menos e sofrer o empate em 1 a 1 no fim, o Tricolor venceu o Rivadavia-ARG nos pênaltis por 5 a 4, com brilho do goleiro Fábio.

No Chile, o Estudiantes-ARG atropelou a Universidad Católica por 3 a 0 e também carimbou a vaga. Em jogo atrasado de ida, o Del Valle bateu o Tolima por 1 a 0 na Colômbia. O mata-mata continental segue pegando fogo.

De ontem

Noite de festa brasileira na Libertadores! Fora de casa, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 1 a 0 (2 a 1 no agregado), com gol decisivo de Gustavo Gómez, e carimbou a vaga no mata-mata continental.

No Maracanã, o Flamengo levou a melhor no clássico nacional contra o Cruzeiro: vitória por 2 a 1 (3 a 2 no agregado), com tentos de Arrascaeta e Samuel Lino. Já no Chile, o Platense-ARG avançou nos pênaltis contra o Coquimbo Unido por 7 a 6, após zero a zero.

Hoje

A oitava de final da Libertadores chega ao fim nesta quinta-feira (20) com dois brasileiros em campo. Às 18h, o Mirassol encara a LDU na altitude de Quito, precisando de uma vitória simples após o 1 a 1 na ida. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Mais tarde, às 20h30, o Corinthians recebe o Rosario Central na Neo Química Arena com a Fiel em peso. Com clima leve, após a renovação de Memphis Depay, o Timão avança com qualquer vitória depois do 0 a 0 na Argentina.

Sul-Americana - A Copa Sul-Americana 2026 conheceu seus primeiros classificados. No Morumbis, o São Paulo superou a pressão e venceu o Bolívar por 3 a 1 (4 a 2 no agregado), com gols de Luciano, Calleri e Sabino.

Já no Paraguai, o Boca Juniors atropelou o Recoleta com um sonoro 4 a 0 (7 a 1 na soma dos placares), com tentos de Ascacíbar, Villa, Merentiel e Velasco. Ambas as equipes confirmaram o favoritismo e seguem firmes na briga pelo título continental!

Mais jogos

Noite de pura emoção na Copa Sul-Americana. Na Arena MRV, o Atlético-MG sofreu, mas empatou em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino com gol nos acréscimos de Cuello, garantindo a vaga com 3 a 2 no agregado.

No Uruguai, o Montevideo City Torque voltou a vencer o Tigre, desta vez por 2 a 1 (3 a 1 no acumulado), e carimbou sua classificação histórica. Já em Bogotá, Santa Fe e River Plate empataram sem gols no jogo de ida. A briga pelo título continental segue fervendo.

Quinta-feira

Quinta-feira (20) de pura tensão na Copa Sul-Americana. Às 18h, o Santos visita o Macará no Equador jogando pelo empate, mas sem Neymar e Gabigol. No mesmo horário, o Vasco encara o Olimpia no Paraguai precisando vencer para avançar após o 0 a 0 na ida.

Às 20h30, o Botafogo vive missão quase impossível no Nilton Santos: precisa reverter a goleada de 6 a 1 sofrida para o Cienciano no jogo de ida. Promessa de noite decisiva para o futebol brasileiro.

Tabelinha Rondoniense

Rondonienses conquistam ouro no Taekwondo e pódio no Judô.

Taekwondo - Rondônia fez bonito no Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo. O experiente Marcus Cardoso conquistou o título de campeão nacional na categoria Master V (faixa preta). O Estado também foi muito bem representado pela jovem Wemily Nicolly na categoria Cadete (até 37 kg).

Apoiada pela federação estadual, a modalidade segue em ascensão: Mestre Sandra Soares disputará o Mundial na Coreia e Porto Velho sediará, em setembro, um curso com o coordenador nacional de arbitragem da CBTKD.

Judô - Orgulho para Rondônia no tatame. O judoca Mauro Matsubara conquistou a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Veteranos de Judô, disputado em Vila Velha (ES). Competindo na Classe M7 (até 73 kg), o atleta da Associação Matsubara superou uma lesão na costela para garantir seu lugar no pódio entre mais de 370 competidores.

Aos mais de 50 anos, Mauro celebra a conquista, destaca a importância do esporte para a saúde e comemora o feito de levar os nomes de Colorado do Oeste e Rondônia para todo o país.