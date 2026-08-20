Polícia rodoviária federal prende dois foragidos da Justiça na BR-364

Por Newsrondonia.com

Publicada em 20/08/2026 às 09h15

Policiais rodoviários federais prenderam dois foragidos da Justiça no início da noite desta quarta-feira, 20 de agosto, durante fiscalizações conduzidas na rodovia BR-364, nas proximidades do presídio federal situado em Porto Velho.

Conforme informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, na primeira abordagem os agentes fiscalizaram um táxi que trafegava no sentido Rio Branco-Porto Velho. Após a consulta nominal dos passageiros no sistema, constatou-se que um dos ocupantes possuía um mandado de prisão em aberto expedido pelo crime de homicídio. Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi localizado com o suspeito.

Em uma segunda ação durante a mesma operação de rotina, a equipe abordou um veículo modelo Hyundai HB20 que seguia no sentido oposto, de Porto Velho para Rio Branco. Os levantamentos indicaram que o motorista vinha do estado do Amazonas e tinha como destino a capital do Acre, sendo verificado que outro passageiro também contava com mandado de prisão em aberto.

Diante das constatações decorrentes das consultas, ambos receberam voz de prisão no local e foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil, onde permaneceram à disposição da Justiça.