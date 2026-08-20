Escola indígena e Ceeja encerram atividades em Parecis e Seringueiras; governo justifica com falta de alunos
Por G1 RO
Publicada em 20/08/2026 às 09h18
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Duas escolas estaduais de Rondônia tiveram suas atividades encerradas por meio de um decreto publicado no Diário Oficial do Estado na última segunda-feira (17). De acordo com o governo estadual, a decisão foi tomada devido à ausência ou baixa quantidade de estudantes matriculados.

As unidades são:

A Escola Indígena Estadual de Ensino Fundamental Dukaria Rarekute, localizada na Aldeia Água Limpa, dentro da Terra Indígena Kwazá, em Parecis (RO).

O Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja) Vale do Guaporé, em São Miguel do Guaporé (RO).

Escola indígena

Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a Escola Indígena Estadual de Ensino Fundamental Dukaria Rarekute foi criada em 2015 e atendia dois estudantes da etnia Kwazá, mas única família que morava na área indígena se mudou para outra localidade. Com isso, a escola estava sem estudantes matriculados desde 2025.

De acordo com a Seduc, o encerramento ocorreu pela ausência de demanda escolar na região e pela falta de previsão de retorno de novas famílias para a área. O procedimento administrativo foi realizado em conjunto com lideranças indígenas das etnias Aikanã e Kwazá.

O professor que trabalhava na escola foi remanejado para outra unidade da rede estadual. Os bens patrimoniais foram destinados às escolas indígenas Matina Kondã e Yasymyu Tanhatai Kwazá, também em Parecis.

 

 

Ceeja de Seringueiras

Em Seringueiras, o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos Vale do Guaporé também teve as atividades encerradas. De acordo com a Seduc, a decisão considerou a baixa demanda de estudantes, o fim do contrato de aluguel do imóvel e a necessidade de reorganizar a oferta da EJA no município.

A Seduc informou que o contrato de locação do prédio terminou em 28 de julho de 2025 e que a comunidade escolar foi comunicada sobre a mudança em abril do mesmo ano.

Os estudantes foram transferidos para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Oswaldo Pianna. A secretaria também informou que recolheu o acervo escolar, realizou a baixa patrimonial e dissolveu o Conselho Escolar. O CNPJ e a unidade executora da escola também foram encerrados e que os servidores efetivos do Ceeja foram remanejados para outras unidades da rede estadual.

Geral AUSÊNCIA
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