Ataque russo à capital da Ucrânia deixa 15 mortos e atinge escola, hospital infantil e creche

Por G1

Publicada em 20/08/2026 às 10h25

Em post na rede social Telegram, Zelensky postou fotos de alguns dos alvos atingidos e lamentou a morte de civis no que classificou como "um dos mais cínicos e calculados" bombardeios russos.

O Ministério da Defesa russo confirmou o ataque, mas afirmou ter atingido instalações que produzem componentes para drones, um depósito militar e um centro de logística.

Bombeiro caminha por prédio de Kiev atingido por míssel balístico russo — Foto: Telegram / Reprodução

De acordo com o líder ucraniano, a Rússia usou diferentes tipos de mísseis e 168 drones em sua ofensiva, e boa parte foi interceptada pelas Forças Armadas do país. No entanto, Zelensky aproveitou para voltar a pressionar os aliados, os países europeus e os Estados Unidos, por sistemas de defesa antiaérea Patriot.

"A maior ameaça é a dos mísseis balísticos. E isso depende inteiramente do fornecimento de mísseis para os sistemas Patriot destinados à Ucrânia, o que significa que depende dos parceiros do nosso Estado. Não se pode simplesmente observar em silêncio, com indiferença e inação, enquanto os russos destroem vidas", criticou.