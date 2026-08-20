Rolim de Moura autoriza início da construção do SAMU

Por ASSESSORIA

Publicada em 20/08/2026 às 11h32

O município de Rolim de Moura deu mais um passo para fortalecer a estrutura de atendimento de urgência e emergência com a autorização para o início da construção do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

A Ordem de Serviço, emitida nesta quarta-feira, autoriza a execução da obra na Avenida Recife, com a Rua Rio Madeira, em área anexa à UPA, no Bairro Centro. O investimento é de R$ 789 mil, com prazo previsto de cinco meses para execução.

A obra será executada pela empresa Amazônia Engenharia Construções e Serviços Industriais Ltda., conforme o Contrato nº 086/2026 e o Processo nº 2146/2026. Os recursos são provenientes de Transferência Especial, por meio dos Planos de Ação nº 09032023-034792 e nº 09032023-038220.

Além da construção da estrutura física, o município já recebeu uma das três ambulâncias destinadas ao SAMU e aguarda a chegada das outras duas, que irão completar a frota prevista para o serviço.

A implantação do SAMU representa um importante reforço para a rede municipal de saúde, ampliando a capacidade de resposta em situações de urgência e emergência e proporcionando mais agilidade e segurança no atendimento à população.