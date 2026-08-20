Energisa reforça orientação de segurança e alerta para riscos enfrentados por técnicos de telecomunicações

Por ENERGISA

Publicada em 20/08/2026 às 12h02

A Energisa Rondônia reforça o alerta sobre os riscos dos trabalhos realizados próximos à rede elétrica e chama a atenção para um dado preocupante: técnicos de empresas de telecomunicações, como internet, tv a cabo e telefonia, estão entre as principais vítimas de acidentes envolvendo choque elétrico no estado.

Nos últimos três anos, Rondônia registrou mais de 30 acidentes fatais relacionados à eletricidade. Parte dessas ocorrências envolveu profissionais que realizavam manutenção de serviços de internet e telefonia em postes compartilhados com a rede de distribuição de energia.

Os postes utilizados pela Energisa para levar energia elétrica aos clientes também podem abrigar cabos de empresas de telecomunicações. Por isso, qualquer atividade realizada nessas estruturas exige planejamento, capacitação e o cumprimento rigoroso dos procedimentos de segurança.

Diante desse cenário, a Energisa tem intensificado as orientações voltadas às empresas que compartilham postes com a distribuidora, reforçando a necessidade do uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), da avaliação prévia das condições da estrutura e da comunicação com a concessionária antes da execução de qualquer atividade próxima à rede elétrica.

"Nossa prioridade é preservar vidas. Os profissionais que trabalham nos postes precisam estar conscientes de que a proximidade com a rede elétrica exige atenção permanente e o cumprimento rigoroso das normas de segurança. A eletricidade não oferece uma segunda chance. Por isso, orientamos que nunca sejam ignorados procedimentos como a manutenção da distância segura dos cabos energizados, o uso dos equipamentos adequados e o acionamento da Energisa sempre que houver qualquer dúvida ou necessidade de apoio", destaca Jucilene Dias, coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia.

Orientações da Energisa para trabalhos seguros próximos à rede elétrica

Utilizar sempre os EPIs recomendados para a atividade;

Respeitar as distâncias mínimas de segurança da rede elétrica;

Verificar previamente as condições do poste e a presença de cabos energizados;

Não realizar intervenções sem o devido planejamento e capacitação;

Acionar a Energisa em caso de dúvida ou necessidade de suporte técnico.

Em situações de emergência

A Energisa orienta que, em casos de acidente envolvendo a rede elétrica, a área seja isolada e o socorro acionado imediatamente por meio do Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193. A distribuidora também mantém canais de atendimento disponíveis 24 horas para apoio e registro de ocorrências:

Central de Atendimento: 0800 647 0120

WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673

Aplicativo Energisa On

Site: www.energisa.com.br