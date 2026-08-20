Por Fantástico

Publicada em 20/08/2026 às 10h39

A guerra que começou em território ucraniano também levou brasileiros para o campo de batalha. Alguns deixaram o país em busca de uma experiência militar, outros foram atraídos pela possibilidade de receber um salário e há ainda aqueles que dizem ter ido para ajudar a Ucrânia no conflito contra a Rússia.

Brasileiros são atraídos à guerra na Ucrânia com promessas falsas e relatam tortura, fome e arrependimento.

‘Você fica um pouco com medo’

A reportagem encontrou um grupo de brasileiros que atua junto às Forças Armadas ucranianas. Alguns não tinham experiência militar antes de chegar ao país. Eles contam que o ambiente do front é hostil e que o medo faz parte da rotina.

“Só de você estar num ambiente hostil, você fica um pouco com medo, receoso. Mas você vai acostumando”, contou um dos brasileiros entrevistados.

O grupo também afirma que a remuneração é um dos fatores considerados por quem decide lutar na Ucrânia. Um dos soldados disse receber cerca de R$ 6 mil por mês, dependendo da cotação.

Brasileiro vai à guerra da Ucrânia atrás de 'adrenalina', passa fome, perde 28kg, vê amigo morrer e foge do próprio exército

‘Isso aqui não é um parque de diversão’: os brasileiros que deixaram o país para lutar na guerra da Ucrânia — Foto: Reprodução/TV Globo

‘Isso aqui não é um parque de diversão’

Mas a realidade encontrada pelos brasileiros no front é muito diferente da imagem de uma aventura militar. Um dos combatentes alerta que muitos jovens chegam ao país sem entender o que realmente significa estar em uma guerra.

“Tem muitos jovens que vêm para cá com a ilusão, achando que isso aqui é um parque de diversão. Eu acho que as pessoas assistem muito filme, jogam muitos jogos de tiro e acham que aqui é a mesma coisa. Mas não é. É totalmente diferente”, afirmou.

‘Isso aqui não é um parque de diversão’: os brasileiros que deixaram o país para lutar na guerra da Ucrânia — Foto: Reprodução/TV Globo

Mais de 20 cirurgias

Entre os brasileiros que passaram pelo campo de batalha está Juliano. Ele foi para a Ucrânia no ano passado, passou seis meses no país e participou de três missões em Kharkiv. Em uma delas, sofreu ferimentos graves e precisou amputar um braço e uma perna.

Ao todo, foram mais de 20 cirurgias. Hoje, ele se recupera em um hospital militar em Lviv, onde são atendidos veteranos e civis feridos durante o conflito.

Mesmo depois de tudo o que aconteceu, Juliano diz que acredita que sua atuação teve um propósito.

“Dos drones que eu derrubei, salvei alguns soldados, então valeu a pena”, contou.

Juliano foi para a Ucrânia no ano passado, sofreu ferimentos graves e precisou amputar um braço e uma perna. — Foto: Reprodução/TV Globo

Para algumas famílias, a guerra terminou

Para outras famílias brasileiras, porém, a guerra terminou de forma diferente.

Segundo o Itamaraty, 38 brasileiros morreram na guerra da Ucrânia e outros 96 estão desaparecidos. Entre eles está Welisson, jovem de 21 anos que deixou o Brasil depois de iniciar uma carreira militar e decidiu lutar ao lado das forças ucranianas.

Colegas disseram que ele morreu durante o conflito, mas seu corpo não foi resgatado.

Um ano depois da morte do filho, a mãe dele, Helem Matos, viajou à Ucrânia para fazer uma homenagem e realizar um funeral simbólico. Diante do memorial de soldados mortos em Kiev, ela tentou encerrar um ciclo marcado pela ausência.

“Hoje o corpo do meu filho está jogado naquele lugar onde ele tombou e nunca vai ser resgatado. Hoje vou fazer uma homenagem lá no memorial, um funeral simbólico. Preciso fechar esse ciclo para eu poder viver o meu luto”, disse.

Um ano depois da morte do filho, mãe viajou à Ucrânia para fazer uma homenagem e realizar um funeral simbólico. — Foto: Reprodução/TV Globo

No memorial, entre retratos de soldados ucranianos, estão também imagens de brasileiros mortos na guerra. A presença deles revela uma dimensão do conflito que ultrapassa as fronteiras da Ucrânia e chega diretamente às famílias brasileiras.