DRACO2, PRF e Polícia Militar apreendem cerca de 180 kg de skunk

Por Assessoria

Publicada em 20/08/2026 às 09h00

Uma ação integrada entre a Polícia Civil de Rondônia, por meio da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO2), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a 3ª CIA do 11º BPM da Polícia Militar resultou na apreensão de aproximadamente 180 quilos de skunk, nesta quarta-feira (19), no município de São Francisco do Guaporé.

A ocorrência integra as ações desenvolvidas no âmbito da Operação Renorcrim/Recupera, voltada ao enfrentamento qualificado das organizações criminosas e à repressão das atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

Durante a operação, as forças de segurança identificaram um Fiat Pulse utilizado para o transporte do entorpecente. Ao perceberem a aproximação policial, os ocupantes do automóvel desobedeceram à ordem de abordagem e empreenderam fuga, seguindo por linhas vicinais da região.

Equipes da Polícia Militar e da DRACO2 realizaram o acompanhamento do veículo pelas estradas rurais. Em determinado ponto, os suspeitos abandonaram o automóvel e se embrenharam em uma área de mata, utilizando as características da região para tentar escapar do cerco policial.

Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram uma grande quantidade de skunk, com peso estimado inicialmente em aproximadamente 180 quilos. O automóvel e todo o material encontrado foram apreendidos e encaminhados para os procedimentos legais pertinentes.

A apreensão representa mais um resultado da integração entre as forças estaduais e federais de segurança pública, especialmente no combate às rotas utilizadas para o transporte de grandes carregamentos de entorpecentes em Rondônia.

A Operação prossegue com ações de inteligência e repressão destinadas a enfraquecer estruturas criminosas, interromper rotas de abastecimento e reduzir a capacidade operacional e financeira das organizações envolvidas com o tráfico de drogas.