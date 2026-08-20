Mudanças na composição familiar, endereço, renda e outras informações devem ser comunicadas para manter os dados corretos no sistema

Por Adaides Batista

Publicada em 20/08/2026 às 09h42

Manter o Cadastro Único atualizado é uma das principais responsabilidades das famílias inscritas e uma medida fundamental para garantir que as informações utilizadas pelas políticas sociais correspondam à realidade de cada grupo familiar.

Durante a primeira edição do projeto “CadÚnico no Seu Bairro”, realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), as equipes orientaram os moradores sobre a importância de manter os dados cadastrais corretos e atualizados.

O Cadastro Único reúne informações socioeconômicas das famílias de baixa renda e serve como instrumento para a seleção e o acompanhamento de beneficiários de diferentes programas sociais. Por isso, alterações na situação familiar precisam ser informadas ao poder público.

Entre as situações que podem exigir atualização estão mudança de endereço, alteração na renda familiar, nascimento ou falecimento de integrante da família, mudança de escola das crianças e adolescentes, alteração na composição familiar e outras modificações nas informações declaradas no cadastro.

A atualização é importante porque os dados registrados no CadÚnico podem ser utilizados na avaliação da situação socioeconômica das famílias para acesso a programas, benefícios e serviços. Informações desatualizadas podem dificultar a análise da situação da família e comprometer a regularidade do cadastro.

Por esse motivo, a orientação é que as famílias não esperem surgir um problema para procurar atendimento. Sempre que houver uma mudança significativa nas informações declaradas, é importante procurar o atendimento do Cadastro Único para verificar a necessidade de atualização.

Cadastro atualizado significa informação correta

A atualização cadastral não significa apenas cumprir uma exigência burocrática. Ela permite que o poder público conheça melhor a realidade das famílias e planeje as políticas sociais de acordo com as necessidades existentes nos territórios.

Durante o “CadÚnico no Seu Bairro”, além de novos cadastros, foram realizados atendimentos de atualização cadastral, transferência de município, orientações sobre benefícios sociais e encaminhamentos à rede socioassistencial.

A ação mostrou também a importância de levar esse serviço para perto da população. Muitas famílias enfrentam dificuldades de deslocamento até as unidades fixas e, por isso, a descentralização do atendimento facilita o acesso às informações e aos serviços.

Segundo a Semias, a proposta do projeto é justamente aproximar o Cadastro Único das comunidades, oferecendo atendimento, orientação e encaminhamento de acordo com a necessidade de cada família.

O prefeito Léo Moraes destacou que facilitar o acesso aos serviços públicos é uma das prioridades da gestão e que ações como o projeto contribuem para aproximar o poder público das comunidades.

“Quando levamos os serviços para perto das famílias, facilitamos o acesso à informação, aos direitos e às políticas públicas. O Cadastro Único é uma ferramenta importante para conhecer a realidade da nossa população e garantir que as famílias tenham mais facilidade para buscar os benefícios e serviços aos quais têm direito”, afirmou Léo Moraes.

“Manter o cadastro atualizado é uma forma de garantir que as informações da família estejam de acordo com sua realidade. Nosso trabalho é orientar, atender e facilitar o acesso das pessoas aos serviços da assistência social”, explica o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso.

A Prefeitura de Porto Velho continuará levando o projeto “CadÚnico no Seu Bairro” para diferentes regiões da cidade. A próxima edição será realizada na Zona Leste, ampliando a descentralização do atendimento e levando informação e cidadania para mais perto das famílias.