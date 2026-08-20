Luciana Gimenez fala sobre OnlyFans e atividades radicais

Por ig

Publicada em 20/08/2026 às 11h06

Luciana Gimenez, 56 anos, pegou os seus seguidores de surpresa ao compartilhar um vídeo falando sobre o que gosta ou não de fazer. Por meio de sua conta pessoal do Instagram, a apresentadora publicou um vídeo com uma lista de situações que, de acordo com ela, dificilmente serão vistas fazendo parte de sua rotina diária.

Usando um agasalho esportivo azul-marinho e sentada em sua própria casa, a famosa comentou sobre horários, esportes radicais, confusões em aeroportos, bebidas alcoólicas, muita exposição nas redes sociais e a possibilidade de criar uma conta no OnlyFans.

Logo de cara, Luciana explicou que não funciona bem pela manhã e afirmou que não pretende acordar antes das 8h, já que não faz parte de quem ela é. Segundo ela, seu perfil é mais noturno e o horário também interfere em sua aparência, já que ela acorda muito inchada. Apesar disso, a apresentadora disse que, quando precisa trabalhar cedo, acorda com antecedência para se preparar.

Luciana Gimenez ainda contou que, se alguém quiser procurá-la de madrugada, estará disponível para conversar. No momento seguinte, a comunicadora falou sobre esportes e atrações radicais. A ex-modelo deixou claro que não pretende praticar rali, asa-delta, paraquedismo ou bungee jump.

Ainda revendo os seus gostos, a ex-contratada da RedeTV! também descartou a possibilidade de protagonizar discussões em aeroportos, mesmo quando enfrenta situações como atrasos, cancelamentos ou problemas com assentos. “Eu não irei fazer um barraco, eu vou embora antes”, afirmou.

Ao comentar sobre bebidas, Luciana Gimenez explicou que não costuma beber e disse que não pretende chegar ao ponto de ficar bêbada e passar por uma ressaca no dia seguinte. Ela ainda abordou a possibilidade de posar nua e citou uma conversa com o filho Lorenzo sobre o OnlyFans.