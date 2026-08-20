Deserdado, Fiuk tem coleção com carros de até R$ 550 mil

Por R7

Publicada em 20/08/2026 às 11h13

A relação de Fiuk com os carros vai muito além de uma simples paixão. Adepto do drift há quase 20 anos, o cantor e ator construiu uma coleção com modelos esportivos, clássicos e veículos preparados para a modalidade. Agora, parte desse acervo começou a ser colocada à venda em meio ao período de dificuldades financeiras vivido pelo artista.

A negociação mais recente foi a de uma Mercedes-Benz C280 Sport, de 1995. O carro foi anunciado pelo artista e vendido em menos de 24 horas por R$ 51 mil, com pagamento realizado via Pix. O valor está dentro da faixa estimada para o modelo no mercado, entre R$ 50 mil e R$ 54 mil.

Fiuk destacou no anúncio algumas características da Mercedes que chamavam a atenção dos colecionadores. O veículo tinha 75 mil quilômetros originais, câmbio manual, ar-condicionado, pintura vinho original com retoques de conservação e interior na mesma tonalidade. A configuração também foi descrita pelo artista como rara.

Outro modelo da coleção também foi colocado à venda: uma Mercedes-Benz 190E 2.3, de 1991. O clássico pode alcançar cerca de R$ 180 mil, dependendo do estado de conservação e da configuração.

Fiuk também mantém outros carros de alto valor ligados à sua paixão pelo automobilismo. Entre eles está uma BMW M3 E36, produzida entre 1992 e 1999, que pode valer de R$ 220 mil a R$ 550 mil.

Outro destaque é o Ford Mustang GT, avaliado em aproximadamente R$ 550 mil.

Crise financeira e afastamento do pai

Fiuk revelou que atravessa uma fase delicada financeiramente e contou que precisou reorganizar as próprias despesas. Em um vídeo enviado pelo site Metrópoles, o cantor e ator afirmou que estava parcelando contas e impostos e admitiu a possibilidade de vender um dos carros da coleção.

“Eu estou passando por uns momentos mais difíceis da minha vida. Estou parcelando os negócios, parcelando imposto. Provavelmente eu vou ter que vender um carro aí esse mês”, disse.

A declaração veio em meio a outros desafios enfrentados pelo artista. Fiuk também falou sobre um projeto pessoal que considera um dos grandes sonhos de sua carreira: um filme sobre drift, modalidade automobilística pela qual é apaixonado e que consiste em fazer o veículo deslizar lateralmente durante as curvas.

Segundo o artista, a produção recebeu investimentos financeiros e anos de dedicação, mas sofreu alterações nos bastidores que não teriam sido de sua vontade. Ele afirmou ter enfrentado conflitos durante o processo e se sentido prejudicado com os rumos tomados pelo projeto. Ainda assim, demonstrou disposição para tentar novamente.

“Eu recomeço quantas vezes precisar”, afirmou ao falar sobre os planos para retomar a produção.

Relação com Fábio Jr. e Cleo Pires

Durante o desabafo, Fiuk também abordou a vida familiar. O artista reconheceu a importância de Fábio Jr. e Cleo Pires em suas respectivas carreiras, mas revelou que foi deserdado e está afastado do pai e da irmã.

Ao falar sobre as dificuldades que enfrentou ao longo da vida, Fiuk também comentou a relação que desenvolveu com a ideia de pedir ajuda. Segundo ele, críticas ouvidas desde a infância contribuíram para que tivesse dificuldade em demonstrar fragilidade.

“Como é difícil falar isso. Eu cresci ouvindo que pedir ajuda era coisa de fraco, que eu não mereço nada, que eu sou mimado, que tudo que eu faço não presta. Chega disso”,