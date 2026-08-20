Virginia Fonseca quer voltar à televisão com novo programa

Por IG

Publicada em 20/08/2026 às 11h11

Infelizmente, o SBT não deu certo fazendo o "Viva a Noite", que está ruim por falta de criatividade da produção e do diretor do programa. Além disso, há um apresentador que acreditávamos que seria bom, mas não está sendo.

Luciana está no jeito para ser contratada e até tem a cara do público do SBT. Mas, infelizmente, não souberam conversar com Luciana e oferecer alguma coisa que fosse atraente para ela.

O SBT está, há algum tempo, em um período de falta de muita coisa, inclusive de criatividade. E Luciana teria sido uma boa contratação.

Aliás, eu acredito que, para fazer programa na TV Band, Luciana deveria ficar fora do ar por um tempo até acertar alguma coisa com o SBT.

Mas é um pensamento meu, diferente do pensamento da presidente do SBT, Daniela Beyruti.

Aliás, faz tempo que Daniela está aprendendo a fazer TV aberta.

Como é a dona da TV, ela vai ter o tempo que o dinheiro permitir para aprender.

Tudo tem um limite, que é o limite do pagamento das contas, que é feito com dinheiro.