Pastor Evanildo cumpre agenda em Porto Velho com visitas a comunidades, reuniões e adesivaço

Por Assessoria

Publicada em 20/08/2026 às 10h57

Na última quarta-feira (19), o Pastor Evanildo, candidato a deputado federal pelo PSD, n° 5555, cumpriu uma agenda de visitas e reuniões em diferentes pontos de Porto Velho. As atividades incluíram encontros com lideranças comunitárias, representantes religiosos, apoiadores e integrantes de seu grupo político.

No bairro Orgulho do Madeira, na Zona Leste da capital, o candidato participou de uma reunião com as lideranças Ana e Adriano. O encontro foi voltado à apresentação de propostas e ao diálogo sobre as demandas e necessidades da comunidade.

Durante a agenda na Zona Sul de Porto Velho, Pastor Evanildo também participou do adesivaço da campanha de Jeovane Ibiza, candidato a deputado estadual pelo Avante, declarando apoio à candidatura. A atividade reuniu apoiadores e marcou mais uma ação da campanha de Jeovane na capital. A participação reforça a parceria política entre os candidatos durante a disputa eleitoral de 2026.

Outro compromisso ocorreu com o deputado estadual Eyder Brasil e Everton Leoni, candidato a vice-governador. O encontro foi marcado por conversas sobre propostas, cenário político e projetos relacionados ao futuro de Rondônia.

Na área religiosa, Pastor Evanildo participou de uma reunião com pastores e membros da associação FERON, ao lado do pastor Carlos Albuquerque. O encontro serviu para a apresentação de propostas e troca de informações sobre temas relacionados às comunidades e ao estado.

Na Zona Sul, o candidato também se reuniu com o líder comunitário Francisco, conhecido como Seu Francisco, do bairro Areia Branca. Durante a conversa, foram apresentadas demandas da região e discutidas questões relacionadas às necessidades dos moradores.



Ainda na mesma região, Pastor Evanildo participou de uma reunião com a liderança Luana e outros representantes comunitários. O encontro teve como foco o diálogo sobre as demandas locais e os próximos compromissos da agenda eleitoral.

Durante as atividades, Pastor Evanildo destacou a importância de manter contato direto com diferentes segmentos da sociedade. Em uma manifestação pública sobre a agenda, afirmou que as visitas permitem conhecer diferentes realidades e ouvir as demandas apresentadas pelas comunidades.

A agenda de quarta-feira encerrou uma sequência de compromissos em Porto Velho, reunindo encontros com comunidades, lideranças religiosas, representantes políticos e apoiadores. Pastor Evanildo é candidato a deputado federal pelo PSD, com o número 5555, e segue cumprindo atividades de campanha na capital e em outras regiões de Rondônia.