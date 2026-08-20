PM fecha boca de fumo e prende traficante que jogou drogas em poço

Por pvhnoticias.com

Publicada em 20/08/2026 às 09h15

Uma ação da Polícia Militar terminou com o fechamento de um ponto de venda de drogas na tarde desta quarta-feira (19), na Rua Aruanã, bairro Escola de Polícia, na Zona Leste de Porto Velho.

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento da equipe de Rádio Patrulha. Segundo a polícia, o imóvel era utilizado como fachada para a comercialização de entorpecentes. Ao perceber a aproximação dos militares, o homem apontado como responsável pelo local conseguiu fugir.

Durante a abordagem, uma mulher que estava no imóvel teria tentado esconder o material ilícito, jogando porções de drogas e frascos dentro de um poço. Como os objetos afundaram, foi necessário acionar uma equipe do Corpo de Bombeiros para realizar a retirada.

Após o resgate, os policiais localizaram porções fracionadas de cocaína, maconha e crack, além de outros materiais que, segundo a ocorrência, estariam relacionados à comercialização de drogas.

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Central de Polícia, onde ficou à disposição das autoridades. O homem apontado como responsável pelo ponto de venda não foi localizado e deverá ser procurado pelas forças de segurança.