Em grande encontro, Ezequiel Neiva e Wiveslando Neiva mobilizam Colorado do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 20/08/2026 às 09h34

A noite da última quarta-feira (20) foi marcada pelo lançamento das candidaturas de Ezequiel Neiva (PL) ao cargo de deputado federal e de Wiveslando Neiva (PL) a deputado estadual em Colorado do Oeste. O encontro foi realizado na residência do colaborador Gilmar da Saúde e reuniu um expressivo público, além de lideranças políticas e apoiadores da caminhada dos candidatos.

Também participaram do encontro os colaboradores Gilmar da Saúde e Tião Almeida, os vereadores de Colorado do Oeste, Buzanello e Fabão, o vereador Dione Ribeiro, de Cerejeiras, além do prefeito de Cerejeiras, Sinésio José. A presença das lideranças e da população reforçou o apoio ao projeto político que busca ampliar a representação da região tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa de Rondônia.

Durante a reunião, Ezequiel Neiva destacou o trabalho desenvolvido em Colorado do Oeste ao longo de seu mandato como deputado estadual. Por meio de investimentos, recursos e ações destinadas ao município, o parlamentar afirmou ter construído uma trajetória de compromisso com a população, credenciando seu nome para assumir uma nova missão como representante da região na Câmara Federal.

“Colorado do Oeste faz parte da nossa história e da nossa caminhada. Ao longo dos últimos anos, trabalhamos para levar investimentos e melhorias para o município, sempre ouvindo as pessoas e buscando atender as necessidades da nossa população. É esse trabalho que nos credencia a dar um novo passo e buscar uma representação ainda mais forte para a nossa região na Câmara Federal. Estar aqui, reunido com tantas pessoas que acreditam no nosso trabalho, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade”, frisou Ezequiel Neiva.

Com a decisão de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, Ezequiel Neiva abre espaço para que Wiveslando Neiva concorra ao cargo de deputado estadual. A proposta é manter a representação do Cone Sul na Assembleia Legislativa e dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido nos municípios da região.

Wiveslando Neiva ressaltou a importância da experiência adquirida ao longo dos anos acompanhando o trabalho de Ezequiel Neiva e contribuindo diretamente para a construção de ações em favor de Colorado do Oeste e de toda a região. “Estivemos juntos em muitos momentos, ouvindo as demandas da população e acompanhando de perto as necessidades de cada município. Agora, temos a responsabilidade de dar continuidade a esse trabalho e buscar novas conquistas para Colorado do Oeste. Conhecemos os desafios da nossa região e queremos seguir contribuindo para que as ações cheguem a quem realmente precisa”, afirmou.

Este foi o terceiro encontro realizado com apoiadores e o crescimento da mobilização chama a atenção pela forma como as candidaturas de Ezequiel Neiva e Wiveslando Neiva vêm ganhando força em toda a região. A participação ativa do público em Colorado do Oeste reforçou a importância do projeto para o futuro do Cone Sul e demonstrou o apoio à nova etapa da caminhada política.

“A cada encontro, percebemos que esse projeto está tomando corpo e ganhando ainda mais força. Isso aumenta a nossa responsabilidade, porque representa a confiança das pessoas no trabalho que já realizamos e no que ainda podemos fazer. Queremos garantir que Colorado do Oeste e todo o Cone Sul continuem tendo voz, força e representação nos espaços de decisão do Estado e do país”, destacou Ezequiel Neiva.