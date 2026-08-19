Alunos de Vilhena conquistam medalha de bronze nos Jogos Escolares Nacionais

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/08/2026 às 16h42

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (E.E.F.M.) Álvares de Azevedo, de Vilhena, conquistou a medalha de bronze na fase nacional dos Jogos Escolares, realizada em Pernambuco. O resultado colocou o nome de Rondônia em destaque na competição estudantil.

A terceira colocação foi obtida após os jovens atletas enfrentarem equipes de diferentes estados brasileiros e de alto nível técnico. Segundo a escola, o desempenho apresentado foi resultado de um período marcado por preparação, disciplina e dedicação dos estudantes.

A conquista também foi recebida com satisfação pela comunidade escolar. Para a direção da instituição, o desempenho dos alunos representa mais do que um resultado esportivo, sendo considerado um reflexo do trabalho desenvolvido no ambiente escolar.

O resultado foi atribuído ainda ao espírito coletivo demonstrado pela equipe durante a competição. A participação na etapa nacional permitiu aos estudantes representar a escola e Rondônia em uma das principais competições esportivas estudantis do país.

Com a medalha, a instituição de ensino de Vilhena passa a ser destacada tanto pelo trabalho realizado no ensino fundamental e médio quanto pela atuação na formação de talentos esportivos da região Norte.

O retorno dos medalhistas deverá ser marcado por homenagens e celebrações na escola. A conquista é apontada pela instituição como motivo de orgulho para a comunidade escolar.