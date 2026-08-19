Tapa-buraco avança no Cohab e melhora condições de tráfego para moradores
Por SECOM
Publicada em 19/08/2026 às 16h32
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Para quem passa todos os dias pelas ruas do bairro Cohab, em Porto Velho, uma via bem cuidada representa muito mais do que uma melhoria na paisagem. É pensando nessa rotina que a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), vem ampliando os serviços de manutenção viária na região.

A equipe de tapa-buraco, está atuando em diversos pontos do Cohab, recuperando trechos que apresentavam desgastes e buracos e que dificultavam o deslocamento de moradores, motociclistas, motoristas e demais usuários das vias.

Os serviços contemplam a Rua Congonha, entre as ruas Abóbora e Angico; Rua Cerejeira, entre Angico e Abóbora; Rua Graviuna, entre Abóbora e Angico; cruzamento das ruas Carqueja e Abóbora; Rua Caroba, entre Angico e Abóbora; Rua Carapiá, entre Abóbora e Angico; Rua Cuaca, entre a Avenida Jatuarana e a Rua Angico; e Rua Garopaba, entre as ruas Sucupira e Angico.

A manutenção das ruas faz parte de um trabalho contínuo para recuperar a malha viária da capital. Cada ponto atendido ajuda a tornar o deslocamento mais seguro e reduz os transtornos provocados pelas condições inadequadas do pavimento.

Para o prefeito Léo Moraes, cuidar das ruas é também cuidar da rotina das pessoas que vivem na cidade.

“Quando uma equipe chega a um bairro para recuperar uma rua, ela está ajudando diretamente quem precisa passar por aquele caminho todos os dias. Infraestrutura não é apenas asfalto, é segurança, mobilidade e respeito com o cidadão. Nosso compromisso é continuar levando esse trabalho para onde a população precisa ".

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, ressalta que a manutenção preventiva e a recuperação dos pontos danificados são fundamentais para preservar as vias e melhorar as condições de circulação.

“O tapa-buraco é um serviço essencial para manter as ruas em condições adequadas de uso. Nossas equipes estão percorrendo os bairros, identificando os pontos que precisam de intervenção e executando os reparos. É um trabalho que exige presença constante e que faz diferença na vida de quem utiliza essas vias diariamente”.

Mais do que preencher espaços no asfalto, o trabalho representa a retomada de caminhos que fazem parte da vida de quem mora no Cohab. É no trajeto de todos os dias que a infraestrutura mostra seu verdadeiro significado: quando uma rua melhora, a rotina de muitas pessoas também melhora junto.

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