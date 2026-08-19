Ariquemes abraça lançamento da candidatura de Alex Redano à reeleição

Por Assessoria

Publicada em 19/08/2026 às 17h01

Cerca de 400 pessoas participaram, nesta terça-feira, 18, do lançamento da candidatura do deputado estadual Alex Redano à reeleição, em Ariquemes. O evento foi realizado na Associação Comercial do município e reuniu familiares, amigos, apoiadores e lideranças políticas.

Acompanhado da família, Alex Redano recebeu os participantes e agradeceu o apoio em massa da população de Ariquemes. O deputado destacou a importância do município em sua trajetória política e afirmou que a demonstração de apoio aumenta ainda mais sua responsabilidade de continuar trabalhando por Ariquemes e por Rondônia.

“Quero agradecer de coração a cada pessoa que está aqui. Ver essa casa cheia, com amigos, apoiadores e pessoas que acreditam no nosso trabalho, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Recebo esse apoio com muita gratidão e com o compromisso de continuar trabalhando por Ariquemes e por Rondônia”, afirmou Redano.

O lançamento contou com a presença da prefeita de Ariquemes, Carla Redano, do deputado federal Maurício Carvalho e do candidato ao Governo de Rondônia, Hildon Chaves.

Maurício Carvalho destacou a parceria com Alex Redano e reforçou a importância da união entre as lideranças para a construção de ações em benefício dos municípios rondonienses.

“Alex é um grande parceiro e temos uma caminhada construída com trabalho e compromisso. Essa parceria é importante para buscarmos resultados para os municípios e para a população de Rondônia. Estar aqui hoje é reafirmar esse compromisso e demonstrar que estaremos juntos nessa caminhada”, declarou Maurício.

Hildon Chaves parabenizou Alex Redano pelo lançamento da candidatura e agradeceu o apoio recebido para a disputa ao Governo de Rondônia.

“Quero parabenizar o Alex por esse momento e agradecer pela confiança e pelo apoio à nossa candidatura ao Governo. Uma caminhada política se faz com união, parceria e compromisso. Desejo ao Alex uma caminhada vitoriosa e de muito trabalho”, afirmou Hildon Chaves.

Durante sua fala, Alex Redano também ressaltou a importância da candidatura de Mariana Carvalho ao Senado Federal. Para o deputado, a união das lideranças será fundamental para fortalecer o projeto político e ampliar a representação de Rondônia em Brasília.

“Mariana Carvalho tem uma candidatura importante para Rondônia. Precisamos fortalecer esse projeto e trabalhar para que o nosso Estado tenha uma representação cada vez mais atuante no Senado Federal”, destacou Redano.

Os participantes acompanharam as falas dos candidatos e ouviram propostas e compromissos apresentados durante o encontro. O evento marcou oficialmente o início da caminhada de Alex Redano em busca da reeleição para a Assembleia Legislativa de Rondônia.

No encerramento, o deputado voltou a agradecer à família, aos amigos e aos apoiadores que participaram do lançamento e destacou a força da mobilização em Ariquemes.

“Essa família Redano, mais uma vez, está abraçando a nossa caminhada. Hoje mostramos a força da nossa união e da nossa gente. A onda roxa está começando forte em Ariquemes, e vamos seguir trabalhando com humildade, compromisso e respeito para honrar cada demonstração de confiança”, concluiu Alex Redano.