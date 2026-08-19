Célio Lopes inicia campanha eleitoral com visitas pela região central de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 19/08/2026 às 15h23

O candidato Célio Lopes iniciou sua campanha eleitoral com uma agenda de visitas pela região central de Rondônia. Nos primeiros dias, passou por Ouro Preto do Oeste, Vale do Paraíso e Ji-Paraná, onde participou de encontros e conversou com moradores, lideranças e representantes de diferentes segmentos.

Durante as visitas, Célio destacou a importância de estar perto das pessoas e conhecer as principais demandas de cada município. A agenda também serviu para fortalecer o diálogo com lideranças locais e apresentar as propostas que pretende defender ao longo da campanha.

A passagem pelos municípios marca o início de uma agenda que deve levar o candidato a diferentes regiões do estado nas próximas semanas.