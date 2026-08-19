Seminário fortalece rede de proteção e atendimento a meninas e mulheres

Por Taiana Mendonça

Publicada em 19/08/2026 às 16h11

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou nesta terça-feira (18) o Seminário Municipal de Enfrentamento à Violência contra Meninas e Mulheres. O evento aconteceu no auditório do Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia (Iespro), localizado na Av. dos Imigrantes, 4125 - Industrial.

Com o objetivo de fortalecer a rede de atenção e qualificar as equipes no acolhimento de vítimas, a ação reuniu especialistas como a coordenadora da Divisão de Vigilância das Violências, Itaci Ferreira; o enfermeiro Marcuce Antonio; a médica Solange Silveira; e a enfermeira Amanda Martins.

Ao longo da manhã, as discussões abordaram o perfil epidemiológico das violências no município, os fluxos de atendimento na rede de saúde, incluindo a assistência prestada na Maternidade Municipal Mãe Esperança, e o combate à violência sob uma perspectiva interseccional. Durante o encontro, também foi apresentada a plataforma da Rede de Proteção, finalizando com um debate aberto entre os participantes para o alinhamento de condutas.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de fortalecer a atuação integrada da rede pública para garantir proteção e atendimento adequado às vítimas.

"Enfrentar a violência contra meninas e mulheres exige união, preparo e uma rede pública que saiba acolher e agir no momento certo. Estamos trabalhando para fortalecer os serviços e preparar nossos profissionais para oferecer um atendimento cada vez mais humanizado, seguro e eficiente às vítimas."

A secretária adjunta de Saúde, Mariana Prado, esteve presente no evento e reforçou o compromisso da gestão com o fortalecimento de políticas públicas integradas. "O enfrentamento à violência contra meninas e mulheres exige uma atuação transversal e contínua da gestão pública. Eventos como este reforçam o compromisso da Semusa em qualificar o atendimento humanizado na rede municipal, garantindo acolhimento rápido, seguro e eficiente a quem mais precisa."

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde , Geisa Brasil, destacou a relevância do debate e a contribuição dos palestrantes para o avanço da pauta no município."Discutir os fluxos e a interseccionalidade da violência é fundamental para identificarmos gargalos e aperfeiçoarmos o atendimento na ponta. Contamos com profissionais altamente capacitados que enriqueceram nossa ação e trouxeram contribuições valiosas para fortalecer toda a rede de proteção às mulheres em Porto Velho."