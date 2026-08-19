Rondônia se prepara para sediar o Inova Amazônia Summit em 2027

Por SEBRAE-RO

Publicada em 19/08/2026 às 16h42

Participação na edição deste ano, realizada pelo Sebrae no Acre, fortalece conexões empresariais e prepara Rondônia para receber o evento no próximo ano

Rondônia começa a se preparar para receber, em 2027, o Inova Amazônia Summit, encontro voltado à inovação, bioeconomia e empreendedorismo na Amazônia. Como parte dessa preparação, o Sebrae em Rondônia participará da edição de 2026, realizada pelo Sebrae no Acre, em Rio Branco, levando uma missão empresarial com empreendedores do estado para ampliar conhecimentos, conhecer novas experiências e estabelecer conexões com potenciais parceiros, investidores e mercados.

Realizado de 17 a 19 de setembro, no Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (UFAC), o Inova Amazônia Summit 2026 reunirá empreendedores, startups, pesquisadores, investidores e instituições para discutir inovação, sustentabilidade, bioeconomia e novas oportunidades para os negócios da região. O encontro aproxima conhecimento, biodiversidade, empreendedorismo e oportunidades de mercado.

Missão aproxima empresários de novas oportunidades

A missão empresarial organizada pelo Sebrae em Rondônia busca proporcionar aos participantes uma experiência prática durante o Summit, com acesso à programação, troca de conhecimentos e aproximação com empresários, startups, investidores, compradores e instituições que atuam no ecossistema de inovação e bioeconomia da Amazônia.

Para o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, o evento representa uma oportunidade de aproximar o potencial dos recursos amazônicos da geração de negócios sustentáveis.

“O Inova Amazônia Summit é uma grande vitrine para a geração de negócios baseados na bioeconomia. É uma oportunidade para ampliarmos nossa visão sobre a riqueza de nossos recursos, transformando-os em emprego e renda à luz da sustentabilidade. O Sebrae está a postos para apoiar empreendedores que pretendem atuar nessa seara”, destaca.

A programação do evento, organizada pelo Sebrae no Acre, contará com palestras, workshops, rodadas de negócios e investimentos, apresentações de startups e debates sobre sustentabilidade, inovação e desenvolvimento territorial.

Para os empresários rondonienses, a missão representa uma oportunidade de conhecer novas tendências, identificar possibilidades de parceria e ampliar as perspectivas de atuação em outros mercados.

Além de contribuir para a geração de negócios e conexões, a iniciativa também fortalece a participação do Sebrae em Rondônia na edição de 2026 e aproxima os empreendedores do estado da próxima edição, que será realizada em Rondônia.

Rondônia se prepara para 2027

A participação na edição deste ano tem um significado estratégico para o estado. Em 2027, o Inova Amazônia Summit será realizado em Rondônia, sob responsabilidade do Sebrae em Rondônia.

A mudança de sede coloca Rondônia em uma posição de protagonismo na construção da agenda do evento e amplia o espaço para que o estado apresente experiências, negócios e soluções desenvolvidas a partir de suas características e potencialidades.

A presença na edição de 2026, realizada no Acre, também permitirá acompanhar de perto a organização do Summit, fortalecer conexões e conhecer experiências que possam contribuir para a realização da edição de 2027 em Rondônia.

Nesse processo, a missão empresarial ganha também um papel de preparação. Ao levar empreendedores rondonienses para conhecer o evento, o Sebrae amplia as conexões do estado e cria oportunidades para que os empresários participem desde já da construção de uma rede que poderá se fortalecer quando o Summit chegar a Rondônia.

Da floresta ao mercado global

A proposta do Summit 2026 parte de uma questão central para o desenvolvimento da região: como transformar a riqueza, o conhecimento e a biodiversidade amazônica em oportunidades econômicas sem abrir mão da conservação do território.

O tema “Da floresta ao mercado global: inovação que nasce na Amazônia” sintetiza essa perspectiva ao aproximar desenvolvimento econômico, inovação e sustentabilidade.

A ideia é mostrar que a Amazônia não é apenas fornecedora de recursos naturais, mas também um território de conhecimento, criatividade, tecnologia e empreendedorismo. Nesse cenário, produtos, serviços e soluções desenvolvidos na região podem ganhar valor e alcançar novos mercados sem perder a identidade que os conecta ao território.

Um novo capítulo para Rondônia

A realização do Inova Amazônia Summit em Rondônia, em 2027, será uma oportunidade para ampliar esse debate e dar visibilidade a negócios, pesquisas, tecnologias e soluções desenvolvidas no estado e em outros territórios amazônicos.

Ao participar da edição de 2026, realizada pelo Sebrae no Acre, levar empresários para acompanhar o evento e se preparar para sediar a edição seguinte, o Sebrae em Rondônia fortalece sua atuação na construção de uma agenda em que inovação, sustentabilidade e geração de negócios caminham juntas.

As inscrições para a Missão Inova Amazônia Summit 2026, organizada pelo Sebrae em Rondônia, podem ser realizadas pela Loja Sebrae | Missão Inova Amazônia Summit 2026 .