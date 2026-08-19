Fumaça no horizonte, meteorologista explica cenário das queimadas em Porto Velho; Censipam aponta influência de incêndios próximos à capital

Por Helen Paiva

Publicada em 19/08/2026 às 16h26

Quem tem olhado para o céu de Porto Velho nos últimos dias já pode ter percebido o horizonte mais esbranquiçado. A fumaça começa a aparecer nesta época do ano e nem sempre o fogo que a produz está perto de quem consegue enxergá-la.

O meteorologista do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), Reinaldo Reis, explica que o cenário observado na capital reúne tanto a influência de incêndios próximos quanto de fumaça transportada de outras regiões.

“Temos eventos próximos de Porto Velho e também uma contribuição que vem do sudeste do Amazonas e do noroeste de Mato Grosso”.

A distância também interfere na forma como essa fumaça chega à cidade. Segundo o meteorologista, incêndios mais próximos tendem a produzir poluição nas camadas mais baixas da atmosfera.

“Os eventos mais próximos geram uma poluição mais próxima da superfície, onde respiramos esse ar. Já a fumaça de regiões mais distantes pode chegar em uma camada intermediária, um pouco mais alta”, detalha Reinaldo.

]Um período que merece atenção

Com a redução das chuvas e a perda de umidade da vegetação, aumentam as condições favoráveis à ocorrência e propagação do fogo. O monitoramento realizado pelo Censipam ajuda a acompanhar esse cenário por meio de dados de satélites, focos de calor e outras informações reunidas no Painel do Fogo.

Apesar da atenção necessária neste período, Reinaldo explica que, até o momento, o cenário é diferente do registrado em 2024, quando Rondônia enfrentou uma situação severa de queimadas e fumaça.

“Não estamos esperando um cenário tão grave quanto o de 2024”.

Para o prefeito Léo Moraes, o momento reforça a importância da prevenção. “É um período em que todos precisam estar atentos. O município segue fazendo a sua parte, mas a colaboração da população é fundamental. Evitar o uso do fogo e comunicar rapidamente qualquer ocorrência são atitudes que ajudam a proteger a cidade e, principalmente, as pessoas”.

Em Porto Velho, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) mantém ações contínuas de prevenção, fiscalização e educação ambiental, além da atuação voltada ao enfrentamento das queimadas.

Ao identificar uma queimada ou incêndio, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Nesta época do ano, prevenir um foco de incêndio também significa evitar que a fumaça chegue mais longe, e faça parte do ar respirado por toda a cidade.