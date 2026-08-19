Sine Municipal oferece oportunidades em diferentes áreas 

Por Jhon Silva

Publicada em 19/08/2026 às 16h04

Para quem está procurando emprego ou pretende retornar ao mercado de trabalho, acompanhar diariamente a divulgação de novas vagas pode fazer a diferença. O Sine Municipal de Porto Velho disponibiliza oportunidades em diferentes áreas, de acordo com a demanda apresentada pelas empresas.

A relação de oportunidades pode mudar conforme as vagas são preenchidas e novas solicitações são encaminhadas pelos empregadores. Por isso, quem está em busca de trabalho deve acompanhar as atualizações com frequência.

Onde procurar?

Os interessados podem buscar atendimento presencial em uma das duas unidades do Sine Municipal. Uma delas está localizada na rua General Osório, nº 81, bairro Centro. A segunda funciona na Praça CEU, na rua Antônio Fraga Moreira, nº 1706, zona Leste.

Para concorrer às oportunidades, o trabalhador deve apresentar documentos pessoais, currículo e os comprovantes de experiência eventualmente exigidos pelos empregadores para a vaga pretendida.

Além do atendimento presencial, informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] e pelos telefones (69) 3901-3213 e (69) 3901-3181.

Oportunidades

Como as oportunidades acompanham as necessidades das empresas, a disponibilidade pode mudar. A recomendação é que o trabalhador mantenha o currículo atualizado e acompanhe frequentemente as vagas oferecidas pelo Sine Municipal, aumentando as possibilidades de encontrar uma oportunidade compatível com seu perfil profissional.

O prefeito Léo Moraes ressalta a importância de facilitar o encontro entre quem procura trabalho e quem precisa contratar. “Emprego representa renda, dignidade e oportunidade para as famílias. Nosso trabalho é aproximar cada vez mais o trabalhador das empresas que estão contratando e facilitar o acesso da população às oportunidades disponíveis”.