Rolim de Moura Esporte Clube recebe VEC neste sábado no Cassolão

Por ROLIM NOTICIAS

Publicada em 20/08/2026 às 09h10

É decisão! O Rolim de Moura EC e o Vilhena EC entram em campo neste sábado (22) para o primeiro confronto da grande final do Campeonato Rondoniense Série B 2026.

A partida de ida está marcada para as 19h, no Estádio Cassolão, em Rolim de Moura. A expectativa é de casa cheia e muita emoção na disputa pelo título da competição.

De um lado, o Rolim de Moura EC terá o apoio da torcida para buscar uma vantagem jogando em casa. Do outro, o Vilhena EC chega determinado a conquistar um resultado positivo fora de seus domínios e levar a decisão para o segundo confronto em boas condições.

A final promete um duelo equilibrado entre duas equipes que chegaram à reta decisiva da competição após uma campanha de destaque.

A torcida já está convocada para fazer parte dessa grande festa do futebol de Rondônia e empurrar o time rolimourense em busca do título.