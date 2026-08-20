Saúde nos Bairros estará no Centro de Ensino Dekole levando atendimento especializado e diversos serviços à população

A saúde vai estar ainda mais perto de você! Nos dias 28 e 29 de agosto, o programa Saúde nos Bairros estará no DEKOLE, levando atendimento especializado e diversos serviços para a população de Ariquemes.
Ginecologista • Cardiologista • Ortopedista • Neurologista • Gastroenterologista • Cirurgião Geral • Pediatra • Clínico Geral • Endocrinologista • Nutricionista • Dentista
Além disso, teremos:
Inserção e retirada de Implanon
Ultrassonografia
Testes rápidos
Corte de cabelo
Estética facial
Sexta-feira | 28/08 — a partir das 14h
Sábado | 29/08 — a partir das 8h
DEKOLE — Av. Juscelino Kubitschek, ao lado da Kadosh.
Atendimento por livre demanda, por ordem de chegada e com fichas limitadas.
Se você precisa de atendimento, aproveite essa oportunidade! Espero vocês!
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