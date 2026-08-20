Por Assessoria

Publicada em 20/08/2026 às 09h03

Prefeitura de Ji-Paraná realiza 2ª Pesagem para beneficiários do Bolsa Família

Durante o mês de setembro, beneficiários do Bolsa Família devem ficar atentos ao acompanhamento obrigatório de saúde.

Horário: das 7h30 às 13h30

Locais de atendimento:

• Posto de Pesagem, próximo ao Feirão do Produtor – 1º Distrito

• Academia da Saúde (NASF), bairro BNH – 2º Distrito

• UBS Nova Londrina

• UBS Nova Colina

Também haverá atendimento nas aldeias indígenas, em parceria com a Casa de Saúde Indígena (CASAI).

Manter o acompanhamento de saúde em dia é uma das condicionalidades do Programa Bolsa Família. Não deixe para depois!

Mais informações: 3422-7288