Prefeitura de Ji-Paraná realiza 2ª Pesagem para beneficiários do Bolsa Família
Durante o mês de setembro, beneficiários do Bolsa Família devem ficar atentos ao acompanhamento obrigatório de saúde.
Horário: das 7h30 às 13h30
Locais de atendimento:
• Posto de Pesagem, próximo ao Feirão do Produtor – 1º Distrito
• Academia da Saúde (NASF), bairro BNH – 2º Distrito
• UBS Nova Londrina
• UBS Nova Colina
Também haverá atendimento nas aldeias indígenas, em parceria com a Casa de Saúde Indígena (CASAI).
Manter o acompanhamento de saúde em dia é uma das condicionalidades do Programa Bolsa Família. Não deixe para depois!
Mais informações: 3422-7288
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