Sheila Mello surge de biquíni nude e exibe boa forma aos 47 anos

Por IG

Publicada em 18/06/2026 às 16h16

Aproveitando o clima ensolarado do outono, Sheila Mello chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar um momento de relaxamento em meio à natureza. A ex-dançarina do grupo "É o Tchan", de 47 anos, publicou nos stories do Instagram registros em que aparece usando um biquíni nude enquanto renovava o bronzeado e exibia a boa forma.

Animada com o dia de sol, Sheila não escondeu a satisfação. “Minha estação predileta! Olha esse dia de outono, ai, que delícia. Vou aproveitar e pegar um solzinho”, disse a artista nos vídeos compartilhados na rede social.

Resposta sincera da filha diverte a web

Além de compartilhar o momento de lazer, Sheila também arrancou risadas dos fãs no último domingo (14) ao relembrar uma situação curiosa vivida ao lado da filha, Brenda Scherer, de 13 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ex-nadador Fernando Scherer, conhecido como Xuxa.

A caminho do Parque Ibirapuera, em São Paulo, para assistir ao show do rapper Matuê, a ex-Loira do Tchan contou que brincou com a adolescente sobre a possibilidade de ser reconhecida pelo público durante o evento. A resposta, no entanto, a pegou de surpresa.

“Eu e a filhota indo ver o show do Matuê. Aí eu falei: ‘Brenda do céu, mas a gente vai assim? Ficar no meio da galera?’. E ela: ‘Mãe, ninguém te conhece não, mãe! Só tem jovem’”, relatou Sheila aos seguidores.

A artista reagiu com bom humor à sinceridade da filha e admitiu que a observação fazia sentido. “É verdade”, brincou.

Noite de música no Ibirapuera

Após o episódio, Sheila compartilhou novos registros curtindo a apresentação do cantor. O evento, realizado no Parque Ibirapuera, também reuniu shows de MC Cabelinho, Teto e WIU, atraindo milhares de fãs da cena do trap nacional.