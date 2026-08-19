Pastor Evanildo visita o bairro Cidade Nova 2, em Porto Velho, e acompanha demandas dos moradores

Por Assessoria

Publicada em 19/08/2026 às 14h00

O vereador Pastor Evanildo esteve no bairro Cidade Nova 2, na Zona Sul de Porto Velho, para verificar as condições da rua Tucuruí e ouvir as reivindicações dos moradores. Durante a visita, o parlamentar percorreu a via, conversou com a comunidade e verificou as principais dificuldades enfrentadas diariamente pela população.

A visita teve como objetivo ouvir os moradores, conhecer a realidade da rua e acompanhar os encaminhamentos necessários para buscar uma solução junto ao poder público. A comunidade relatou problemas que afetam diretamente a circulação de moradores, veículos e serviços na região.

“Estamos aqui atendendo a uma demanda que chegou até o nosso gabinete. Ao meu lado está o Guilherme, uma liderança comunitária aqui da região, que nos apresentou essa situação. Nosso papel é estar presente, ouvir a comunidade e levar a reivindicação aos órgãos responsáveis”, afirmou Pastor Evanildo.

Durante a visita, os moradores destacaram que as condições da via dificultam o deslocamento, principalmente para crianças que precisam chegar à escola. Um dos moradores também relatou dificuldades para a circulação de ônibus e viaturas policiais.

“Obrigado por ter vindo aqui e apresentado essa situação. Já estamos no verão; imagina quando chegar o inverno? As crianças estudam em um colégio aqui próximo e enfrentam dificuldades para chegar até a escola. A polícia não consegue passar e o ônibus também não passa”, relatou um morador.

“Meu nome é Paulo, moro aqui no bairro há 20 anos e estou aqui para lutar pela nossa comunidade. É importante ouvir as demandas, levá-las ao poder público e buscar soluções para os problemas junto com os moradores da Baixa da Nova, aqui na Zona Sul de Porto Velho. Obrigado, Pastor, por estar aqui e ouvir a nossa comunidade.”

A visita reforça a atuação do Pastor Evanildo junto às comunidades de Porto Velho, com presença nos bairros, escuta das reivindicações dos moradores e encaminhamento das demandas aos órgãos responsáveis. A proposta é manter o contato direto com a população e acompanhar de perto as necessidades de cada região, buscando contribuir para a melhoria da infraestrutura e da qualidade de vida dos moradores.