Festival de Música de Espigão do Oeste aconntece no próximo dia 21 de agosto

Por assessoria

Publicada em 19/08/2026 às 14h41

Sabe aquela vontade de cantar no chuveiro, de soltar a voz no quintal, de fazer da vida uma canção? O Festival de Música de Espigão d'Oeste foi pensado pra quem carrega a música na alma e não tem medo de mostrar. Não importa se você canta sertanejo, gospel, forró ou arrocha: esse palco foi feito pra te receber.

Festival de Música de Espigão d'Oeste

21 de agosto

19h30

Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot

Tem gente que sonha com um palco. A gente decidiu construir um. E o melhor: tem premiação em dinheiro pra valorizar de verdade quem sobe ali com o coração na voz. As inscrições são gratuitas, porque talento não precisa de barraquinha, precisa de oportunidade.

ÚLTIMOS DIAS PRA SE INSCREVER! Não é hora de esperar, é hora de agir. O calendário não avisa duas vezes.

Regulamento e inscrições no site oficial: www.espigaodooeste.ro.gov.br

Espigão d'Oeste é feita de gente corajosa, de vozes que ecoam pelas ruas, praças e rios. Essa terra tem som, tem ritmo, tem alma. E o festival é pra você que entende que música é mais do que som: é identidade, é memória, é gente se encontrando.

Suba no palco. Mostre sua voz. Deixe Espigão d'Oeste te ouvir.