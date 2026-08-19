Zé Felipe solta indireta enigmática e movimenta web

Por IG

Publicada em 19/08/2026 às 15h37

O cantor sertanejo Zé Felipe, 28 anos, voltou a causar debate nas redes sociais na noite desta terça-feira (18), após soltar uma frase considerada bastante polêmica. Por meio de sua conta pessoal do Instagram, o ex-marido de Virginia Fonseca disparou uma frase enigmática.

Quem acompanha o herdeiro de Leonardo sabe que o jovem é conhecido por sempre dizer o que pensa, mesmo que isso gere polêmica. "Tem muito peido achando que é caganeira", afirmou o músico.

Como é de se imaginar, a declaração rapidamente viralizou nas redes sociais, e alguns fãs chegaram a cogitar uma possível indireta para alguém, ainda que Zé Felipe não tenha acrescentado mais nada depois.

Apesar de a fala ter arrancado risadas, também teve quem julgou a declaração imatura. "Os grandes poetas estão chorando agora. Que decadência, misericórdia. Homem cresce pelo menos alguma vez", disse uma. "Virginia aguentou foi muito", afirmou outra. "Sabe nem formar uma indireta descente.. devia voltar a estudar", completou uma terceira.