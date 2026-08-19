Apresentador Luciano Huck abre o jogo sobre deixar a televisão

Por ig

Publicada em 19/08/2026 às 15h53

Luciano Huck descartou a possibilidade de se aposentar da televisão em um futuro próximo e afirmou que pretende continuar ativo por muito tempo na Globo. O apresentador falou sobre seus planos durante os bastidores da estreia da Dança dos Famosos no Domingão com Huck. Ele explicou que associa diretamente seu trabalho ao prazer pessoal.

O comunicador afirmou que não consegue estabelecer uma divisão clara entre profissão e diversão. Para ele, o prazer de comandar um programa de auditório também vem acompanhado da responsabilidade proporcionada pelo espaço na televisão. Huck destacou que considera o entretenimento um ambiente capaz de estabelecer diálogo com o público sobre diferentes assuntos ligados ao cotidiano brasileiro.

“É difícil, porque a linha para mim entre o trabalho e o prazer é muito tênue. Eu gosto muito do que eu faço. Eu entendo a responsabilidade que eu carrego, eu entendo o quanto é importante você ter um programa de auditório, de entretenimento, que não é o jornalismo. Que é um lugar onde as pessoas enxergam a extensão da sala da casa delas, um lugar que você possa conversar, ouvir, que tenha opinião”, disse ao portal Leo Dias.

O apresentador também explicou que a diversidade de temas abordados pelo Domingão com Huck ajuda a manter seu interesse pelo trabalho. Segundo ele, a atração pode tratar de vacinação, do ciclo eleitoral e de inteligência artificial e, ao mesmo tempo, oferecer números de entretenimento. Luciano Huck citou a Dança dos Famosos e uma apresentação de Xuxa como exemplos dessa combinação presente na programação dominical da Globo.

“Essa semana é importante falar sobre vacinação contra sarampo, vai estar no Domingão. Hoje é importante falar sobre um ciclo eleitoral que começa essa semana, pela primeira vez com inteligência artificial. É importante falar sobre isso. Ao mesmo tempo, é legal ter a Dança dos Famosos, ao mesmo tempo, é legal ter a Xuxa cantando. Então, eu gosto dessa mistura, eu acho que a minha vida é um… Uma colcha de retalhos, assim, dos mais variados assuntos. Se você for na minha rede social, está escrito só ‘Curioso’, que eu acho que é o que eu sou”.

A declaração ocorreu quando o comunicador foi questionado sobre a possibilidade de deixar os estúdios para dedicar mais tempo à família. Casado com Angélica, Luciano Huck não estabeleceu prazo para encerrar sua carreira na televisão. Ao contrário, o apresentador relacionou sua permanência no vídeo ao interesse por assuntos variados e à possibilidade de usar seu espaço no entretenimento para acompanhar acontecimentos relevantes do país nos próximos anos.

Ao responder diretamente sobre uma eventual aposentadoria, Luciano Huck rejeitou a perspectiva de uma despedida próxima da televisão. “Acho que não. Eu espero poder participar ativamente do dia a dia desse país por muito tempo”, disse o comunicador da Globo.