Luana Piovani ataca Latino após polêmica:

Por IG

Publicada em 19/08/2026 às 15h46

Latino, 53 anos, voltou a ser pauta de discussão nas redes sociais após sua ex-mulher acusá-lo de agressão e revelar que há uma medida protetiva contra ele. Agora, após o cantor negar todas as acusações, Luana Piovani , 49 anos, usou sua conta pessoal no Instagram para se posicionar mais uma vez e fez questão de expor sua opinião publicamente.

Por meio de seus Stories, a loira compartilhou um vídeo publicado pelo publicitário e comunicador Armandinho Herculano. No registro, o influenciador mostra as contradições no depoimento do músico, que, ao mesmo tempo em que diz repudiar qualquer violência contra mulheres e afirma não ter histórico de discutir com mulheres, aparece dizendo: “Vocês são tudo um bando de bosta!”.

No vídeo, Armandinho mostra trechos do posicionamento de Latino, junto com matérias e falas do próprio cantor, evidenciando a disparidade entre uma coisa e outra. Ao republicar o vídeo, Luana Piovani deixou um recado para o famoso: "Você tem cheiro de jatobá", escreveu a atriz

No fim de semana, a cantora e influenciadora Rafaella Ribeiro, conhecida como Raffa Rarbbie, afirmou ter sofrido agressões "das mais diversas formas" durante o relacionamento de sete anos que manteve com Latino. Os dois estão separados desde julho.

De acordo com ela, em um dos episódios de violência, o artista teria quebrado seu celular e ofendido verbalmente sua mãe. Ela também publicou um vídeo em que o cantor aparece fazendo comentários ofensivos sobre mulheres e falando em "dar um monte de tiros".

Em um vídeo de cerca de 15 minutos publicado nas redes sociais na sexta-feira (14), a ex-mulher do cantor deu detalhes dos episódios que, segundo ela, ocorreram durante o relacionamento.

Um deles, de acordo com a cantora, teria acontecido durante uma discussão relacionada a funcionários do casal. Em outro momento, a cantora também publicou imagens em que Latino aparece dirigindo enquanto fala sobre mulheres. No trecho divulgado por ela, o cantor grita:

Vocês criam problemas e saem como coitadas. É assim que as mulheres fazem com os homens, vocês são tudo um bando de bostas. É isso que vocês fazem, até o cara ir lá e dar um monte de tiro e morrer. É por isso que os caras ficam loucosLatino, cantor.

Depois da repercussão dos vídeos, Latino usou suas redes sociais para negar as acusações feitas por sua ex-companheira. "Eu nego todas as acusações que foram feitas a mim. São acusações graves e, exatamente por isso, serão respondidas onde têm que ser respondidas, ou seja, perante as autoridades, por meio dos meus advogados", disse.

Em seguida, ele ainda destacou que tratou a família da ex como se fosse a própria, pois acreditava na história que os dois estavam construindo. "Eu repudio toda e qualquer forma de violência contra a mulher. Quem me conhece sabe: eu não sou capaz de bater numa barata", reforçou.