Abalada, Deborah Secco homenageia Glória Menezes e Laura Cardoso

Por IG

Publicada em 19/08/2026 às 15h41

Deborah Secco, 46 anos, usou sua conta pessoal do Instagram para homenagear duas grandes atrizes: Laura Cardoso, 98 anos, e Glória Menezes, 91 anos, que morreram na última terça-feira (18). Assim como outros colegas de profissão, a intérprete fez questão de celebrar a trajetória das veteranas.

Em seus Stories, a famosa compartilhou vídeos e fotos ao lado das atrizes e falou sobre amor, grandeza, talento e honra por ter trabalhado ao lado de mulheres tão grandes e importantes para a dramaturgia brasileira.

"A maior de todas... Ela sempre foi amor puro... Uma força, uma luz... Minha Grande inspiração!!! Te amo, Laura Cardoso e te guardarei eternamente no meu coração", escreveu Deborah Secco, junto a uma foto com Laura.

Pouco tempo depois, a atriz falou sobre Glória Menezes e sua amizade. "Que privilégio ter vivido tudo o que vivemos em vários projetos, mas principalmente em "Louco por Elas". Te ter como amiga sempre foi especial. Você foi maravilhosa, único e necessária pro mundo e pra arte! Estará para sempre nos nossos corações", começou.

Que sorte a nossa ter vivido na mesma época que você. Que honra aprender com você. Te amo para sempre. Levarei comigo tudo o que vivemos juntas, todos seus ensinamentos, as histórias e todos momentos marcantes de anos que convivemos juntas! Obrigada pela sua arte e pela sua existência. Você sempre será eternaDeborah Secco, atriz.