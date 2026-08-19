Por G1

Publicada em 19/08/2026 às 15h16

O governo Trump utilizou sua "reserva de emergência" ao enviar o porta-aviões USS George Washington ao Oriente Médio em meio à guerra com o Irã, o que "criou um buraco" na região do Pacífico e impactou na capacidade de responder a ameaças globalmente, segundo um analista ouvido pelo jornal "The New York Times".

O Pentágono anunciou o envio do USS George Washington na semana passada para substituir o USS Abraham Lincoln, que segundo a imprensa norte-americana enfrenta problemas técnicos e com denúncias de uma crise de saúde mental na tripulação.

Segundo John Ismay, repórter do "New York Times" que cobre o Pentágono e se especializou em questões estratégicas, a função do USS George Washington é servir como um "reserva" para os restantes dos porta-aviões norte-americanos, porém, no restante do tempo tem o objetivo de servir como dissuasão na região do Pacífico.

"Uma coisa que acho que ainda não discutimos é que o porta-aviões que a Marinha mantém permanentemente destacado no Japão, junto à 7ª Frota dos EUA, está lá basicamente para emergências (...) e esse navio está sendo enviado neste momento para substituir o Lincoln. Isso cria o que se chama de custo de oportunidade. (...) O deslocamento do USS George Washington para o Oriente Médio significa que há uma lacuna no Pacífico que não é facilmente preenchida", afirmou Ismay ao podcast The Daily, do jornal norte-americano.

O USS George Washington e seus navios de apoio ficam estacionados na costa do Japão, em uma base militar na cidade de Yokosuka, e é uma presença dos EUA no Mar da China Oriental para prevenir escaladas na região do leste asiático, como entre China e Taiwan e entre as Coreias.

Com isso, segundo Ismay, o deslocamento do USS George Washington —a princípio sem reposição—, faz com os EUA perderem momentaneamente a presença que mantinham no Pacífico e ficarem expostos ao acaso. "Você basicamente ficará sem opções se houver uma escalada", acrescentou.

Isso porque é necessário levar em conta os tempos de deslocamento para os navios de guerra, completou Ismay. Levar o porta-aviões entre Japão para o Oriente Médio demora alguns dias, e o período para levar uma embarcação dos EUA para a Ásia leva cerca de um mês.

Foto: Nicholas Russell/Departamento de Defesa dos EUA