Quando patrimônios secretos e empresas sigilosas escondem grandes fortunas

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 19/08/2026 às 15h31

Normalmente, o patrimônio total de muitos líderes não é totalmente divulgado, mas nesta galeria apresentamos aqueles que podem estar escondendo fortunas secretas que os tornariam os homens mais ricos do mundo. Clique para descobrir quem são e quanto valem.

Uma lista recente da Forbes revelou que Elon Musk é o homem mais rico do mundo. No entanto, pode haver líderes mundiais com fortunas tão grandes quanto. Os ativos totais desses líderes não são totalmente divulgados, mas aqui apresentamos aqueles que podem estar escondendo fortunas secretas que os tornariam os homens mais ricos do mundo. Clique na galeria para descobrir quem são e quanto valem!