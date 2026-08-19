Trump suspende tarifas contra o Canadá por três dias e cita possibilidade de acordo

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 19/08/2026 às 15h25

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter suspendido a tarifa de importação de 50% sobre produtos do Canadá que entraria em vigor nesta quarta-feira (19). A pausa vale por três dias, informou o líder americano na terça-feira (18), em publicação na rede Truth Social.

Trump justificou a decisão afirmando que os dois países "têm um ACORDO", ainda sujeito à "finalização dos documentos".

"O grande Oleoduto Keystone XL, há muito tempo enterrado pelo 'Joe Biden Dorminhoco', pode ser despertado da tumba!", afirmou Trump, em referência ao projeto de um oleoduto entre Alberta, no Canadá, e Steele City, em Nebraska, nos Estados Unidos. O empreendimento foi engavetado em 2021, durante o governo do então presidente Joe Biden.