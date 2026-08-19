SINTERO celebra conquista histórica com a aprovação do PCCR da Educação de Itapuã do Oeste

Por Camila Pinheiro

Publicada em 19/08/2026 às 14h15

Após 15 anos de luta, diálogo e mobilização, os profissionais da Educação de Itapuã do Oeste celebram uma conquista histórica: a aprovação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos Profissionais da Educação.

Em cerimônia realizada na noite da última sexta-feira (14), com a presença do prefeito, da secretária municipal de educação e de servidoras da educação do município, dos vereadores, da presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, de secretários do sindicato e representantes da Regional Norte, o PCCR foi assinado.

O SINTERO destaca a atuação da Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste, através do prefeito Nei Martins, que atuou com diálogo e compromisso com a educação que durante a cerimônia anunciou novos avanços; e também da secretária municipal de educação, Luciana Fontinele, professora de carreira, que compõe a base dos profissionais em educação no município.

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) esteve presente na construção do diálogo, acompanhando as discussões, defendendo os interesses da categoria e trabalhando para que essa pauta finalmente avançasse.

A presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, celebra esse importante passo para a educação de Itapuã: “Essa é uma conquista dos profissionais da Educação que acreditaram, participaram, permaneceram mobilizados e confiaram no trabalho desenvolvido ao longo dessa caminhada. A presença e a união da categoria foram fundamentais para demonstrar a força daqueles que lutam diariamente por uma educação pública de qualidade e por condições dignas de trabalho”

O SINTERO continuará ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, fortalecendo as lutas por valorização profissional, melhores condições de trabalho, garantia de direitos e avanços para toda a categoria.

SINTERO na luta, na defesa e na valorização dos profissionais da Educação.