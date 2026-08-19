Campanhas políticas ganham maior visibilidade, candidatos a governador debatem na TV, saúde pública predomina nos planos de governo

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/08/2026 às 14h20

Campanha – A maioria de os deputados estaduais está em campanha eleitoral e percorre a capital e os municípios do interior mantendo contato com lideranças políticas, empresariais, agrícolas, veículos de comunicação. A campanha está liberada pela Justiça Eleitoral desde o domingo (16) e terminará às vésperas das eleições, que ocorrerá no dia 4 de outubro. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão será iniciada no dia 28 e encerrada no 1º dia de outubro. Faltam 42 dias para as eleições em 1º turno e, a exemplo da presidência da República, dificilmente não teremos eleições em 2º turno para a sucessão estadual em Rondônia. Os demais cargos (duas das três vagas ao Senado dos Estados e Distrito Federal; Câmara Federal e Assembleia Legislativa) serão decididas no 1º turno, mas para presidente da República e governador dificilmente não teremos o segundo turno, previsto para o dia 26 de outubro. É muito difícil um dos candidatos somar 50% dos votos válidos, mais um.

Governador – A disputa pelo cargo de govenador de Rondônia tem seis candidatos ao posto que hoje pertence a Marcos Rocha (PSD), que está concluindo o seu segundo mandato consecutivo. Samuel Costa (PSB), Hildon Chaves (UB), Marcos Rogério (PL), Adailton Fúria (PSD), Expedito Netto (PT) e Pedro Abibi (MDB) participaram na terça-feira de debate na TV (Rede Rondovisão-Band) onde puderam expor seus planos de governo durante debate mediado pelo jornalista Marcelo Reis. Debates, algumas acusações, mas sem agressividade; apresentações de projetos futuros estiveram na pauta de os participantes, mas o destaque desse primeiro encontro dos candidatos na TV, ao vivo, ficou para a frase do representante do PPSB, Samuel Costa, que é advogado e jornalista. Em certo momento do debate, onde o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro foram citados, Costa disse, que somente Marcos Rogério realmente é ligado ao ex-presidente Bolsonaro, os demais ao presidente Lula.

Oportunismo – A afirmação de Samuel Costa espelha a realidade do momento político de o segmento em Rondônia, onde o partido de o presidente Lula da Silva está fragilizado. E isso ficou bem evidente nas eleições municipais de 2024, quando não conseguiu eleger nenhum dos 23 vereadores de Porto Velho. Rondônia tem 52 municípios e, nas eleições municipais de 2024 não foi eleito nenhum prefeito do PT. Na Assembleia Legislativa (Ale) tem a deputada Cláudia de Jesus, de Ji-Paraná, única representante do partido. No Congresso Nacional, nenhum dos oito deputados federais e os três senadores são do PT. Samuel está correto na sua afirmativa, mas é importante destacar, que hoje, uns estão no PT e Rondônia por afinidade; outros por interesse momentâneo, conveniência. Os grandes líderes do PT no Estado, os saudosos Eduardo Valverde, ex-deputado federal está se virando no túmulo...

Saúde – Os candidatos à sucessão estadual em Rondônia deixaram de forma bem evidentes, que a saúde pública é um dos graves problemas do Estado. Críticas ao Pronto Socorro Jão Paulo II, onde pessoas são encontradas nos corredores em macas, colchões, sentadas, porque não há leitos suficientes para atender a demanda, que é grande. Além de Porto Velho, que não tem um PS municipal, o JP II recebe pacientes do interior, do Amazonas e da Bolívia. Médicos, enfermeiros, pessoal de apoio e do setor administrativo trabalham dia e noite, mas não há acomodações suficientes para atender a demanda de pessoas necessitando de atendimento de urgência, que chegam a toda hora. Há fila de ambulâncias com pacientes necessitando de cuidados imediatos. Os atendimentos médico, de enfermagem e burocrático são executados com regularidade, mas é no pós-atendimento o grande problema.

Saúde II – Como o JP II é um hospital de emergência, após o atendimento imediato o paciente deve ser recuperado no Hospital de Base, que não é um PS, mas que está sempre superlotado. Por isso corredores e quartos do JP II estão sempre abarrotados e os candidatos a governador, conforme ficou demonstrado no debate buscam soluções para a situação. Nos programas a construção do Heuro (Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia), que foi compromisso de os recentes ex-governadores (inclusive do atual) de construir o nosocômio ficou na promessa. Os postulantes a governar o Estado a partir de 2027 devem priorizar a saúde, sim, mas investir em hospitais regionais nos municípios de Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Vilhena, e modernizar, ampliar, equipar o de Cacoal, para se evitar o transporte permanente de doentes para o JP II e estar sujeito a uma tragédia como a desta semana no Paraná, onde um ônibus bateu de frente com um acarreta e matou mais de 20 pessoas, que estavam sendo transportadas para atendimento de saúde em centro maior.

Respigo

Nas próximas colunas vamos abordar com mais detalhes a situação da saúde pública em Rondônia. Que realmente precisa de atenção especial dos futuros governantes, não de projetos faraônicos +++ Importante para as pessoas que dependem da Assembleia Legislativa (Ale). A partir desta semana, até as eleições gerais de outubro a Casa do Povo funciona sobre o horário especial de funcionamento +++ As sessões plenárias, ordinárias, das terças feiras à tarde (15h) e quartas-feiras de manhã (9h) estão limitadas às terças-feiras, no horário regimental. A programação também vale para os gabinetes e parte administrativa-financeira +++ Como estamos caminhando para a primeira semana de campanha eleitoral, há enorme expectativa para as primeiras pesquisas que estão sendo realizadas pelos institutos especializados na capital e no interior. Principalmente para o Governo do Estado, onde temos seis candidatos em busca da cadeira política mais importante do Estado, a de governador +++ Pela Copa Libertadores dois jogos importantes na noite de hoje (19). O Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño, às 18h, e Flamengo o Cruzeiro, às 20h30 +++ Pela Copa Libertadores o Atlético Mineiro enfrenta o Bragantino. Às 18h.

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