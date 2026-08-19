Prefeitura realiza campanha de multivacinação, atualização do CadÚnico e pesagem do Bolsa Família no próximo sábado, (22)

Por ASSESSORIA

Publicada em 19/08/2026 às 14h20

A Prefeitura de Jaru realiza, no próximo sábado (22), uma campanha de multivacinação, atualização do Cadastro Único (CadÚnico) e pesagem do programa Bolsa Família. A ação é promovida por meio da Secretaria Municipal de Saúde - Semusa, em parceria com as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social – Semdes, e Secretaria Municipal de Educação - Semed.

Os atendimentos acontecerão das 8h às 17h, nas unidades de saúde Carlos Chagas, no Setor 05, e Rute de Souza, no Setor 07.

Durante a ação, a população poderá atualizar a caderneta vacinal, conforme as orientações do Calendário Nacional de Vacinação. A secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, destacou a importância da imunização para a prevenção de doenças e a proteção da saúde em todas as fases da vida. “A imunização da população reduz a circulação de vírus e bactérias e protege, inclusive, quem, por alguma recomendação médica, não pode ser vacinado”, alertou, lembrando que a equipe da Semusa estará fazendo o resgate de adolescentes com idade entre 15 e 19 anos que ainda não se vacinaram contra o HPV, para tomarem o imunizante durante a campanha.

Além da multivacinação, também será possível realizar a atualização do Cadastro Único e a pesagem obrigatória para beneficiários do programa Bolsa Família, referente ao segundo semestre de 2026.

Para atualizar o CadÚnico, o Responsável Familiar (RF) deverá apresentar os documentos originais dele e dos demais moradores da residência:

- CPF;

- Documento de identificação com foto;

- Conta de luz ou declaração de residência acompanhada da conta de luz;

- Comprovante de estado civil, como certidão de casamento, certidão de óbito ou declaração de união estável;

- Certidão de nascimento;

- Comprovante de matrícula ou frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos.

Quem não realizar atualização do Cadastro Único poderá ter o recebimento do benefício bloqueado.