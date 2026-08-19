Prefeitura oferece fisioterapia pélvica para gestantes em parceria com a Unir

Por Natália Pessoa

Publicada em 19/08/2026 às 14h26

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), em parceria com a Universidade Federal de Rondônia (Unir), campus de Ji-Paraná, oferece acompanhamento de fisioterapia pélvica para gestantes pelo projeto Unir para Nascer Bem.

Coordenado pela fisioterapeuta pélvica Bruna Basso, o projeto atende gestantes a partir da 20ª semana de gravidez. As atividades são realizadas todas as quartas-feiras, no campus da Unir de Ji-Paraná.

Durante os encontros, as gestantes realizam exercícios para fortalecer o assoalho pélvico, aliviar dores e outros desconfortos comuns da gestação, além de preparar o corpo para o parto. As participantes também aprendem técnicas de respiração, relaxamento, mobilidade e posições que podem ajudar durante o trabalho de parto.

Os acompanhantes das gestantes também recebem orientações sobre como oferecer apoio, auxiliar nos exercícios e contribuir para que a mulher se sinta mais segura e confortável no momento do nascimento.

A fisioterapia pélvica durante a gestação melhora a consciência corporal, fortalece a musculatura responsável pela sustentação dos órgãos pélvicos e pode ajudar na prevenção de disfunções, na preparação para o parto e na recuperação após o nascimento do bebê.

A fisioterapeuta responsável pelo projeto também pode acompanhar a paciente durante o parto, utilizando técnicas, posições e outros recursos que auxiliam no alívio das dores e ajudam a gestante a passar por esse momento da melhor forma possível.

Podem participar gestantes acompanhadas por qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) de Ji-Paraná. Para solicitar a participação, basta procurar a UBS Green Park, mesmo que o pré-natal seja realizado em outra unidade, ou entrar em contato com a fisioterapeuta Bruna Basso pelo telefone (69) 99971-7337.

Com o projeto Unir para Nascer Bem, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semusa, amplia o cuidado oferecido às gestantes da rede municipal, unindo preparação física, informação e acolhimento durante a gestação e o parto.