PM apreende drogas, dinheiro e balanças de precisão na Linha 9

Por O Minuto Notícia

Publicada em 19/08/2026 às 13h50

Cacoal, RO- Uma ação integrada da Polícia Militar resultou na apreensão de aproximadamente 864 gramas de maconha, 20 gramas de cocaína, R$ 670 em dinheiro e duas balanças de precisão, durante uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas na Linha 9.

A operação foi realizada na terça-feira, 18 de agosto, e contou com a atuação do Núcleo de Inteligência (NI), além do apoio das equipes do Canil e da PATAMO.

Durante os trabalhos policiais, três pessoas foram conduzidas e apresentadas na Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido. O caso ficou à disposição da autoridade policial para os procedimentos legais e continuidade das investigações.

A quantidade de entorpecentes, o dinheiro encontrado e a apreensão das balanças de precisão serão considerados durante a apuração das circunstâncias da ocorrência.

A ação demonstra a atuação conjunta das unidades da Polícia Militar no enfrentamento ao tráfico de drogas e a outros crimes relacionados à comercialização de entorpecentes na região.