Mulher é agredida a paulada por segurança na frente da prefeitura

Uma mulher foi agredida na noite desta terça-feira (18), na Rua Euclides da Cunha, em frente a prefeitura no centro de Porto Velho.
A mulher contou que teria sido agredida a pauladas na cabeça por um segurança que ela não soube identificar, nem contar mais detalhes.
Segundo a PM, a vítima aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica e com uma lesão sangrando na cabeça.
Uma equipe do Samu foi acionada e socorreu a mulher ferida para a Policlínica Ana Adelaide. O suspeito não foi encontrado.
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