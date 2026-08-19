Mulher é agredida a paulada por segurança na frente da prefeitura
Por pvhnoticias.com
Publicada em 19/08/2026 às 09h00
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 Uma mulher foi agredida na noite desta terça-feira (18), na Rua Euclides da Cunha, em frente a prefeitura no centro de Porto Velho. 

A mulher contou que teria sido agredida a pauladas na cabeça por um segurança que ela não soube identificar, nem contar mais detalhes.

Segundo a PM, a vítima aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica e com uma lesão sangrando na cabeça.

Uma equipe do Samu foi acionada e socorreu a mulher ferida para a Policlínica Ana Adelaide. O suspeito não foi encontrado. 

Polícia Porto Velho
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