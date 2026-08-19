Cantor é preso com moto furtada durante abordagem da PM em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 19/08/2026 às 08h50

Na tarde desta terça-feira (18), um homem conhecido como “Jacozinho Cantor” foi preso pela Polícia Militar após ser abordado enquanto estava com uma motocicleta Honda Fan que, segundo a checagem policial, possuía registro de furto.

A abordagem foi realizada por uma guarnição da PM composta pelo cabo Marcon e pelo cabo Prado. Durante a consulta dos dados da motocicleta, os policiais constataram que o veículo havia sido registrado como furtado em meados de março deste ano.

Segundo o abordado, ele não sabia que a motocicleta era produto de furto e afirmou que estava com o veículo para “fazer uns corres”.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a UNISP, inicialmente pelo crime de receptação. A motocicleta também foi apreendida e deverá ser devolvida ao proprietário após os procedimentos legais.

O caso agora será investigado pelas autoridades competentes, que deverão apurar como o veículo furtado chegou até o homem preso.