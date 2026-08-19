Dupla armada rouba joias, dinheiro e celulares em concessionária

Por Newsrondonia.com

Publicada em 19/08/2026 às 09h15

Uma dupla armada invadiu uma empresa de veículos e roubou joias, dinheiro e celulares na tarde desta terça-feira (18), na Avenida Guaporé, bairro Lagoinha, Zona Leste de Porto Velho. O crime aconteceu por volta das 16h30.

Segundo informações registradas na ocorrência, um dos suspeitos entrou no estabelecimento armado com um revólver e anunciou o assalto. As pessoas que estavam no local foram rendidas e permaneceram sob ameaça durante a ação.

Ainda conforme o registro policial, um segundo homem chegou ao estabelecimento e passou a auxiliar o comparsa na ação criminosa.

Uma das vítimas teve joias e dinheiro roubados. Entre os objetos levados estão uma pulseira de aproximadamente 15 gramas de ouro, um anel de formatura com cerca de 7 gramas, uma aliança de aproximadamente 5 gramas e um cordão de cerca de 10 gramas de ouro.

Os criminosos também levaram R$ 3 mil em espécie. De funcionários da empresa, foram roubados três aparelhos celulares: um Motorola Redmi Note, um Samsung A15 e um Samsung A08.

Após recolher os pertences das vítimas, os dois homens deixaram o local em uma motocicleta Honda NXR 160 Bros, de cor branca. A dupla fugiu em direção não informada e, até o registro da ocorrência, não havia sido localizada.

A Polícia foi acionada e registrou o caso. A ocorrência deverá ser investigada pela Polícia Civil, que busca identificar e localizar os responsáveis pelo roubo.