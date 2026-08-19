Dr. Benedito Alves apoia descentralização da saúde para evitar longos deslocamentos de pacientes do interior

Por assessoria

Publicada em 19/08/2026 às 13h30

Para quem vive no interior de Rondônia, buscar atendimento especializado muitas vezes significa enfrentar longas viagens até a capital. O deslocamento pode representar custos com transporte, alimentação e hospedagem, além do desgaste físico e emocional de pacientes que, em muitos casos, já estão enfrentando problemas de saúde.

Para o Dr. Benedito Alves, essa realidade mostra a necessidade de avançar na descentralização da saúde pública. A população dos municípios do interior precisa ter acesso a uma rede regional capaz de oferecer mais serviços especializados sem depender exclusivamente de Porto Velho.

Quando o tratamento começa com uma viagem

A concentração de determinados atendimentos na capital pode gerar uma série de dificuldades para pacientes e familiares:

* Longas distâncias: moradores precisam percorrer centenas de quilômetros para realizar consultas e procedimentos;

* Custo para as famílias: transporte, alimentação e hospedagem podem pesar no orçamento;

* Desgaste do paciente: viagens prolongadas são ainda mais difíceis para pessoas debilitadas;

* Sobrecarga da capital: a concentração de atendimentos aumenta a pressão sobre os hospitais e serviços de Porto Velho;

* Desigualdade no acesso: a distância pode dificultar o acompanhamento contínuo do tratamento.

“Não é razoável que uma pessoa precise deixar sua cidade, viajar centenas de quilômetros e enfrentar toda essa dificuldade para conseguir um atendimento que poderia ser oferecido de forma regionalizada. Precisamos levar a saúde para mais perto de quem precisa”, defende Dr. Benedito Alves.

Fortalecer os hospitais regionais

A proposta do parlamentar é ampliar a capacidade dos hospitais regionais e fortalecer a oferta de especialistas em diferentes regiões do estado.

Isso envolve investimentos em estrutura, equipamentos, tecnologia e, principalmente, na presença de profissionais especializados capazes de atender às demandas da população local.

Entre as medidas defendidas estão:

* Fortalecimento dos hospitais regionais;

* Ampliação da oferta de médicos especialistas no interior;

* Melhoria dos equipamentos e serviços de diagnóstico;

* Integração entre municípios e unidades regionais;

* Redução da dependência de Porto Velho para atendimentos especializados.

A descentralização não significa retirar a importância da capital, mas criar uma rede mais equilibrada, na qual cada região tenha capacidade para atender parte significativa das necessidades de sua população.

Saúde mais perto de quem precisa

Para Dr. Benedito Alves, aproximar o atendimento especializado das comunidades pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes e também tornar o sistema mais eficiente.

Um morador que consegue realizar uma consulta, exame ou procedimento em uma unidade regional economiza tempo, reduz custos e evita deslocamentos desnecessários.

A proposta é transformar a descentralização em uma política permanente de saúde, fortalecendo os municípios e hospitais regionais para que o endereço do paciente não seja um obstáculo para ter acesso a um atendimento especializado.