Segundo jogo do Brasil; Esporte escolar voltou a pulsar; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 19/06/2026 às 08h40

Copa do Mundo de 2026: resultados de quarta e quinta, e segundo jogo do Brasil. No Tabelinha: atualizações do esporte no Estado de Rondônia.

Classificação antecipada do México, goleada da Inglaterra e o desafio do Brasil na Copa do Mundo 2026.

Copa 2026 - A bola rolou para fechar a primeira rodada do Mundial! No duelo mais esperado do dia, a Inglaterra deu show e venceu a Croácia por 4 a 2 em um confronto eletrizante. Já a seleção de Portugal decepcionou em sua estreia e ficou no empate por 1 a 1 com a República Democrática do Congo.

Completando a rodada de quarta-feira (17), a Colômbia confirmou o favoritismo ao vencer o Uzbequistão por 3 a 1, e Gan a garantiu os três pontos ao bater o Panamá pelo placar magro de 1 a 0.

Mais Copa

A segunda rodada da Copa do Mundo de 2026 começou quente. Pelo Grupo A, o México venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 com gol de Luis Romo e carimbou, de forma antecipada, a primeira vaga para as oitavas de final. Na mesma chave, República Tcheca e África do Sul empataram em 1 a 1 e se complicaram no torneio.

Pelo Grupo B, o Canadá lavou a alma e aplicou um histórico 6 a 0 sobre o Catar, com direito a um hat-trick do atacante Jonathan David. Quem também goleou na chave foi a Suíça, que bateu a Bósnia por 4 a 1 com show de Manzambi saindo do banco. Canadenses e suíços dividem o topo com 4 pontos, mas os donos da casa lideram pelo saldo de gols.

Brasil

Dia de decisão para a Seleção! Sob forte cobrança após o empate com Marrocos, o Brasil enfrenta o Haiti hoje, às 20h30, na Filadélfia. O técnico Carlo Ancelotti confirmou que mudará o time: nomes como Danilo, Fabinho e Matheus Cunha devem ganhar a titularidade para dar mais frescor à equipe. Neymar segue fora.

O objetivo contra o oponente mais frágil do Grupo C é vencer bem para fazer saldo de gols. Do lado haitiano, o técnico Migné tenta repetir a zebra de 2022, quando venceu o Brasil como auxiliar de Camarões.

Tabelinha Rondoniense

Encerramento do JEM-PVH, circuito de vôlei de praia na capital e abertura do MTB em Vilhena.

JEM - O esporte escolar voltou a pulsar na capital rondoniense! Chegou ao fim a histórica edição de 2026 dos Jogos Escolares Municipais de Porto Velho (JEM-PVH), marcando o renascimento da competição após mais de dez anos de paralisação.

Durante os dez dias de torneio, mais de 2 mil atletas e dirigentes de 60 escolas celebraram a união, a cidadania e a descoberta de talentos. O prefeito Léo Moraes e o secretário Cássio Moura destacaram o sucesso absoluto do evento, que lotou ginásios e cumpriu o compromisso de investir no futuro e nos sonhos da juventude local.

Pedalada - O mountain bike vai agitar Vilhena! No dia 28 de junho, o Museu Casa de Rondon será o palco da abertura do Circuito Vilhenense de MTB Isaias Martins. O evento homenageia o ciclista falecido em 2024 e faz parte dos Jogos Abertos de Vilhena (JAVs 2026), que reúne 20 modalidades.

As inscrições vão até 25 de junho pela internet, mediante a doação de 7 kg de alimentos. A prova terá percursos de 39 km a 69 km, divididos por categorias masculinas e femininas. Não fique de fora!

Vôlei - O fim de semana será de muito vôlei de praia na capital! A Federação Rondoniense de Voleibol abre, de 19 a 21 de junho, a primeira etapa do Circuito Três em Um. O palco das disputas é a Arena Porto Velho, montada no estacionamento do Porto Velho Shopping.

A competição reúne homens e mulheres em busca de títulos e pontos no ranking. Os jogos começam hoje (19) com o Sub-19. Já no sábado e domingo, a bola rola para as categorias Sub-17 e Adulto. Vá prestigiar os talentos do nosso estado!