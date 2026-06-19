Sargento da PM é baleado durante confusão em Porto Velho

Por Newsrondonia.com

Publicada em 19/06/2026 às 09h00

Um sargento da Polícia Militar, de 44 anos, foi baleado e ficou gravemente ferido durante uma briga na madrugada desta sexta-feira (19), no bairro Cuniã, em Porto Velho. O policial foi atingido por um disparo no cotovelo, resultando em fratura com múltiplos fragmentos ósseos. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital João Paulo II, onde recebeu atendimento médico.

O desentendimento teria começado após o sargento reclamar da luminosidade dos faróis de um carro estacionado em frente a um estabelecimento comercial. Segundo o relato de um empresário de 42 anos presente no local, o militar retornou ao comércio e tentou danificar o retrovisor do veículo, iniciando a discussão. O empresário alega que o policial se identificou como integrante da PM e, após populares se aproximarem, tentou sacar sua arma, o que gerou uma luta corporal.

Já o policial militar afirmou que, após se identificar, foi cercado e agredido por diversas pessoas. Ele declarou que a luta corporal ocorreu apenas quando tentou impedir que os envolvidos tomassem sua arma de fogo. O sargento sustenta que ouviu o disparo enquanto estava sendo atacado e, na sequência, percebeu que havia sido atingido.

Um suspeito foi levado à Central de Flagrantes por lesão corporal grave, porém, o delegado de plantão optou pela lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por entender que não havia elementos suficientes para a prisão em flagrante naquele momento. A Polícia Civil abriu um inquérito para esclarecer a dinâmica da confusão, identificar quem efetuou o disparo e determinar a responsabilidade de cada participante no episódio. Até o fechamento desta reportagem, a autoria do tiro ainda não havia sido definida.