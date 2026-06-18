Renata Sorrah dá patada em fã ao ser abordada no Rio:

Por IG

Publicada em 18/06/2026 às 16h04

A atriz Renata Sorrah, de 79 anos, se tornou assunto nas redes sociais após um momento registrado durante sua chegada à 20ª edição do Prêmio APTR de Teatro, realizada na última terça-feira (16), no Rio de Janeiro. A veterana foi abordada por uma admiradora que pediu uma foto, mas recusou o registro por conta da forte chuva que atingia a capital fluminense.

Ao ser abordada, a artista respondeu de forma direta: "Na chuva, não". O vídeo do momento rapidamente viralizou e dividiu opiniões entre os internautas.

Atitude divide opiniões nas redes

Enquanto alguns usuários criticaram a postura da atriz, outros saíram em sua defesa. Entre os comentários negativos, houve quem alegasse que Renata costuma evitar fotos com admiradores.

"Ela nunca quer tirar foto. Sempre dá desculpas. Certa vez, um amigo pediu foto na saída de um teatro, super tranquilo, e ela disse que não estava tirando fotos aquele dia", escreveu um internauta.

"Ela nunca quer, fui pedir uma foto pra ela, ela se fez de assustada e com medo, fiquei muito sem graça", afirmou outro. Já alguns usuários optaram pelo tom de ironia. "Ela vai derreter se molhar", brincou uma terceira pessoa.

Por outro lado, muitos defenderam a atriz e consideraram inadequado interrompê-la em meio ao mau tempo. "Tá de sacanagem parar na chuva pra tirar foto, sem noção total", comentou um internauta.

"Na saída tirei foto com ela... realmente na chuva é complicado", relatou outro. "Povo sem noção, mal a atriz saiu do carro, eles pedindo pra tirar foto na chuva. Que perturbação", disparou uma terceira.

Premiada na noite

Além da repercussão envolvendo o episódio, Renata Sorrah teve motivos para comemorar durante a cerimônia. A atriz foi uma das premiadas da noite no tradicional evento que celebra os destaques do teatro brasileiro.

Volta às novelas em 2026

Renata Sorrah já está escalada para "Por Você", próxima novela das sete da TV Globo, que substituirá "Coração Acelerado". Na trama escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, ela dará vida à médica pediatra Pérola, uma profissional respeitada e referência no hospital onde se desenvolve a história.

A personagem será mãe da grande vilã do folhetim, Vanessa, interpretada por Alinne Moraes. Apesar do laço familiar, as duas viverão constantes conflitos, já que Pérola não concordará com as atitudes questionáveis da filha, que ocupará o cargo de diretora da instituição.

A novela tem estreia prevista para agosto de 2026 e marcará mais um importante trabalho de Renata Sorrah na teledramaturgia. Para iniciar as gravações, a atriz já passou por uma mudança de visual.