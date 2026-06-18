Relembre a carreira de Daveigh Chase, atriz de

Por R7

Publicada em 18/06/2026 às 16h09

A atriz Daveigh Chase, conhecida por interpretar Samara Morgan no filme de terror O Chamado (2002), morreu nesta terça-feira (16), aos 35 anos. A informação foi confirmada ao TMZ pelo namorado da artista, Roy Hernandez.

Segundo ele, Daveigh enfrentava um quadro grave de meningite e infecções sanguíneas, que evoluíram para uma sepse e causaram falência múltipla dos órgãos. Uma campanha de arrecadação online chegou a ser criada para ajudar a custear o tratamento da atriz.

Em atualizações publicadas na página, Hernandez relatava a gravidade da situação e pedia apoio aos fãs. Em uma das mensagens, ele afirmou que os médicos haviam informado que a atriz poderia ter pouco tempo de vida.

Relembre a carreira de Daveigh Chase

Natural de Las Vegas, nos Estados Unidos, Daveigh Chase iniciou a carreira ainda na infância e se tornou um dos rostos mais marcantes do cinema dos anos 2000. Seu papel mais conhecido foi o de Samara Morgan em O Chamado, personagem que se tornou um ícone do terror e lhe rendeu o prêmio de Melhor Vilã no MTV Movie Awards de 2003.

No mesmo período, a atriz também se destacou ao dar voz à personagem Lilo Pelekai na animação da Disney Lilo & Stitch (2002). Pelo trabalho, recebeu reconhecimento da crítica e continuou ligada à franquia em produções posteriores. Ela também participou da versão em inglês do premiado anime A Viagem de Chihiro (2001), dublando a protagonista Chihiro.

Além do sucesso nas animações e no terror, Chase acumulou participações em outros gêneros de filmes e séries de televisão. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão Donnie Darko (2001), Big Love (2006), da HBO, e produções como Beethoven 5 e Oliver Beene.

Fora das telas, a sua trajetória também foi marcada por problemas com a Justiça, incluindo prisões relacionadas a acusações de posse de drogas e outros incidentes que ganharam repercussão na imprensa americana.

O último trabalho de Daveigh Chase como atriz foi lançado em 2016. Desde então, ela permaneceu longe do cinema e fez poucas aparições públicas.